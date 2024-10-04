・郵船など海運株が急落、米港湾スト終了で海上輸送混乱に伴う運賃上昇の思惑がはく落

・ダイドーが大幅続伸、資本金１億円への減資を臨時株主総会に付議

・セブン銀が急騰、セブン＆アイによる保有株の一部売却検討報道で関心が向かう

・サイバーバズがＳ高気配、「船井電機株の仮差し押さえ」報道でコメント開示

・ＫｅｅＰｅｒが大幅続伸、９月キーパーラボ既存店売上高が２カ月連続前年上回る

・クスリアオキが大幅続伸、第１四半期２ケタ営業増益と自社株買い発表を好感

・ＩＮＰＥＸや石油資源が４日続伸、中東情勢緊迫でＷＴＩ価格の上昇続く

・ワールドが続急伸、８月中間期最終益の進捗順調・デジタル事業成長で見直し買い

・日本紙が切り返す、ブラックロック・ジャパンの大量保有報告で超低ＰＢＲ是正に期待



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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