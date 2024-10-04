&TEAM¤ÎK¡¢TBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×10¡Á12·î¤Î¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ´Å§¡ª
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌÀ¤ë¤¤Ä«ÈÖÁÈ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËTBS¤ÇËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤ÈÅÄÂ¼¿¿»ÒTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
º£²ó¡¢10¡Á12·î¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë5¿Í¤¬Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
²ÐÍËÃ´Åö¤Ï¡¢=LOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡£½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂè5Âå¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥ó²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤¬²ÐÍË¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡£
¿åÍËÃ´Åö¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î±óÆ£Íý»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅèÍ¥·î¡¢ÀÐ¿¹Íþ²Ö¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¤ÈÆ±¤¸Ý¯ºä46»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤¬¿åÍË¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÌÚÍËÃ´Åö¤Ï¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¿ûÅÄ°¦µ®¡£º£Ç¯5·î¤Ë¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î°¦½¥¿©Æ²¡×¤Î¥í¥±VTR¤Ë¤Æ½éÅÐ¾ì¡¢6·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿åÍË¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÈÁ´ÎÏ¥À¥ó¥¹¤·¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÅÄ¤¬ÌÚÍË¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡£
¶âÍËÃ´Åö¤Ï¡¢&TEAM¤ÎK¡£º£Ç¯3·î¤Î½éÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âÍË¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÈÈ´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¿K¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¶âÍË¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï·èÄê¡£
¿·¤¿¤Ê¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼5Ì¾¤È¡¢³ÆÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È¤ÎÍí¤ß¤âÉ¬¸«¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁ÷¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌÀ¤ë¤¤Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÏËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¡¦&TEAM¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡õ2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ÇÅÅ·âÈ¯É½¡ª
¡¦&TEAM¡¢°µÅÝÅª¤Êº¹¤Ç400m¥ê¥ì¡¼Í¥¾¡¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÎ¦¾åÂç²ñ¡×¤ÇÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¡¹¶â¥á¥À¥ë¤Ë
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¤¢¤µ8¡§00¡Á9¡§55
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ã·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡ÊÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡¦Æá¿Ü¹¸¹Ô¡Ë¢¨³Ö½µ
ÇÏ¾ìÍµÇ·¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¤Ü¤ë½Î¡Ê¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¦¤¢¤ó¤ê¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ë
ËÜÊÂ·ò¼£
´Ý»³·ËÎ¤Æà
Travis Japan ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ
¡ã²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê°ðÅÄÄ¾¼ù¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ë¢¨³Ö½µ
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ
µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¢¨³Ö½µ
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¢¨³Ö½µ
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¦¤È¤â¤·¤²¡Ë¢¨³Ö½µ
¼ãÄÐÀé²Æ
=LOVE ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤
¡ã¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊ¿»ÒÍ´´õ¡¦¼ò°æ·òÂÀ¡Ë¢¨³Ö½µ
¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë
¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ë
ÌðÅÄ°¡´õ»Ò
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡ÊÆ²Á°Æ©¡¦ÅÆ¡Ë¢¨³Ö½µ
Ý¯ºä46 ±óÆ£Íý»Ò
¡ãÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
ÀÐÅÄ ÌÀ¡ÊNON STYLE¡Ë
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬
ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¡¦Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¢¨³Ö½µ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¦²°ÉßÍµÀ¯¡Ë
²£ÅÄ¿¿Íª
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡ÊüâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ë¢¨³Ö½µ
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô ¿ûÅÄ°¦µ®
¡ã¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
EXIT¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¦·ó¶áÂç¼ù¡Ë¢¨³Ö½µ
ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë
¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë
¶áÆ£Àé¿Ò
Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡Ê¤¿¤±¤ë¡¦¥·¥ç¡¼¥´¡Ë
µÜ²¼ÁðÆå¡ÊÁðÆå¹Ò´ð¡¦µÜ²¼·ó»ËÂë¡Ë¢¨³Ö½µ
&TEAM K
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
À½ºîÃøºî¡§TBS
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÄÔ Í°ì
Áí¹ç±é½Ð¡§Â¼µïÂçÊå
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¸ø¼°HP