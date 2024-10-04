¡ÚAMOSTYLE¡ÛÅÁÀâµé¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤¬¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¢ö
¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Ž¢AMOSTYLE BY Triumph(¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ð¥¤ ¥È¥ê¥ó¥×)Ž£¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÁÀâÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤ò¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2024Ç¯10·î3Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¿¥Ã¥ÁŽ£¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¿Íµ¤¤ÎŽ¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´Ý¤ß¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëŽ¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤Î¥«¥Ã¥×¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢Éý¹¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥·ー¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¿©¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢¥ï¥ó¥Àー¥ï¥¤¥äーⓇ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥«¥Ã¥×¤Ë½À¤é¤«¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²÷Å¬¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢VIAGEŽ£¤«¤é¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥·¥çー¥Ä¡Ù¤ÎLL¥µ¥¤¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¢ö
¡ÚAMOSTYLE¡Û¿·ºî¥Ö¥é¤Î¾ÜºÙ
¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¿¥Ã¥Á
ÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¿©¤¤¹þ¤ß¤òËÉ¤°¡¢¥ï¥ó¥Àー¥ï¥¤¥äーⓇ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤ËÆÃÍ¤Î¿©¤¤¹þ¤ß´¶¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¿¥Ã¥Á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥«¥Ã¥×²¼Éô¤Î¸ü¤ß¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£ÏÆÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ò¤Û¤É¤³¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÆ¤Î¤ªÆù¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥´¥·¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥ìー¥¹¤È¡¢°ÛÁÇºà¥ì¥¤¥äー¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Æ©¤±´¶¤¬¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÁÀâÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¿·ºî¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¤òÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¥»¥ó¥¿ー¤Ø°ú¤´ó¤»¡¢¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ž¢¥ï¥ó¥Àー¥á¥¤¥¯Ž£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£