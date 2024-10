セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 寝そべり 赤いほっぺ マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 寝そべり 赤いほっぺ マスコット

登場時期:2024年10月4日より順次

種類:4種類(ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック)

サイズ:全長約4×10×8cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「ミッキー&フレンズ」のマスコットが登場!

”寝そべり”ポーズや”赤いほっぺ”がかわいいマスコットです。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」がラインナップされます☆

ミッキーマウス

赤いパンツをはいた「ミッキーマウス」のマスコット。

にっこり笑う表情がかわいいマスコットです。

ミニーマウス

ぱっちりとした目がかわいい「ミニーマウス」のマスコット。

おなじみの赤と白の水玉のワンピース、リボンを身に付けています。

ドナルドダック

トレードマークのセーラー服と帽子姿で展開される「ドナルドダック」のマスコット。

頭のふわふわとした毛もポイントです。

デイジーダック

長いまつ毛が魅力的な「デイジーダック」のマスコット。

紫の服を着て、頭にピンクのリボンをつけています。

”寝そべり”ポーズと”赤いほっぺ”デザインがかわいい「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」のマスコット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 寝そべり 赤いほっぺ マスコットは、2024年10月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

