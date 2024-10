ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、仲良しきょうだいたちのアップリケ刺繍がポイントの、【ふっくら】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」を紹介します☆

ベルメゾン【ふっくら】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」

価格:正方形 13,900円(税込)、長方形 16,900円(税込)

サイズ:正方形 約200×200cm、長方形 約200×240cm

詰めもの重量(こたつ布団):正方形 約1.1kg、長方形 約1.3kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「スヌーピー」ときょうだいたちが団らんするアップリケ刺繍がアクセントになった、【ふっくら】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」がベルメゾンから登場。

仲良しきょうだいたちのアップリケ刺繍が2箇所にあしらわれた、ほっこりするデザインです。

お部屋が明るく、暖かくなるカラーのチェック柄は冬のインテリアにぴったり。

ふっくらボリュームあるこたつ布団なので、足元はしっかり温められます!

表面のチェック柄は、なめらかなマイクロファイバー素材を使用。

周囲と裏面は無地のボア素材で、ふわふわの手触りが心地よく使えます☆

「スヌーピー」ときょうだいたちのアップリケがアクセントになった、冬のあったかインテリア。

【ふっくら】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

