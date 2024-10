8人組グループ・Hey! Say! JUMPのニューアルバム『H+』(エイチ)の発売が11月27日に決定した。前作『PULL UP!』から約1年ぶり11枚目のオリジナルアルバムとなる今作は、日常×違和感をDARK&POPに表現する、まるで遊園地の入り口に立つ時のようなワクワクした気持ちを味わえるニューアルバムとなる。話題を呼んだシングル「UMP」発売直後のリリースとなる今作は、グループとしての新たな挑戦とHey! Say! JUMPらしさの両方を惜しげもなく詰め込んだ1枚に。アルバムタイトルとなる「H+」の「H」はHey! Say! JUMPそのものを表し、彼らとの足し算「+」で生まれる唯一無二のエンターテイメントを届ける。

今作のリード曲は、グルーヴィーで激しい新境地ダンスナンバー「Donkey Gongs(ドンキーゴングス)」と、“楽曲はキャッチー!振付はラブリー!”な最強ポップチューン「eek!!(イーク)」ほか、バラエティに富んだオールジャンルの楽曲を収録予定。詳細は後日発表される。先着購入特典として、通常盤購入者に『並べてH+eart ソロカード(8枚セット)』をプレゼント。左右ポーズの向き違いで全2種類・ランダムでの配布となる。■形態詳細▼初回限定盤1】CD+Blu-ray/DVD】大型スリーブ+トールケース仕様「H+」スペシャルフォトブック24P封入歌詞ブックレット12P封入【CD】シングル曲「UMP」「NERD」「Donkey Gongs」「eek!!」ほか【Blu-ray/DVD】「Donkey Gongs」Music Video&Making▼初回限定盤2【CD+Blu-ray/DVD】三方背仕様、歌詞フォトブックレット32P封入【CD】シングル曲「UMP」「NERD」「Donkey Gongs」「eek!!」ほか【Blu-ray/DVD】「eek!!」Music Video&Making▼通常盤【CD】24P歌詞ブックレット封入【CD】シングル曲「UMP」「NERD」「Donkey Gongs」、「eek!!」ほか※商品仕様・ジャケットのビジュアルは、初回限定盤1・初回限定盤2・通常盤とで異なる