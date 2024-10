by Tim Reckmannテスラが、車両をバックさせる際に使用するリアビューカメラ画面の不具合で2万7185台のCybertruckをリコールしました。2023年12月にデビューしたCybertruckがリコールの対象となるのはこれが5回目となります。Part 573 Safety Recall Report 24V-718(PDFファイル)https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCLRPT-24V718-2751.PDF

Tesla recalls over 27,000 Cybertrucks over laggy reverse cameras - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/3/24261099/tesla-cybertruck-recall-reverse-camera-delay-softwareTesla recalls its Cybertruck for the fifth time in less than a year - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/tesla-recall-cybertruck-rearview-camera-problem/テスラがアメリカ運輸省道路交通安全局(NHTSA)に提出した報告書によると、リコールの原因はバックミラーについているリアビューカメラ画面に関するソフトウェアの不具合だとのこと。これにより、ドライバーがギアをバックに入れてから6〜8秒間、画面が空白になります。アメリカでは、バックミラーの画面はギアをバックに入れてから2秒以内に起動することが義務付けられています。「バックカメラの表示の遅延により、ドライバーの後方視界が影響を受け、衝突の危険性が高まる可能性があります」と、テスラは報告書に記載しました。テスラは内部調査により2024年9月12日にこの問題を特定し、19日まで行った評価の結果からリコールを決定しました。なお、テスラによると同社にはこの不具合に関連すると思われるクレーム45件と、現場からの報告4件が届いているとのこと。衝突事故や死傷者はこれまでのところ確認されていません。リコールが適用されるのは、2023年11月13日から2024年9月14日の間に製造されたCybertruck2万7185台で、これは実質的にこれまでの全製造期間にあたると、複数のメディアが指摘しています。2024年式のCybertruckでリコールが行われるのはこれが5回目で、まず2024年2月にはアンチロックブレーキシステムの警告灯の文字が小さすぎて読めないという問題で、219万3869台のCybertruckがリコール対象となりました。その後4月にはアクセルペダルの不具合で3878台のCybertruckがリコールされています。テスラのCybertruckがアクセルペダルの不具合でリコール、これまで出荷されたすべてのCybertruckが対象に - GIGAZINEまた、2024年6月には車両のワイパーとトランクに関する不具合でそれぞれ約1万2000台のCybertruckが立て続けにリコールとなりました。テスラは既に、この問題を修正する無料のアップデートを実施しています。また、問題のCybertruckのオーナーには、2024年11月25日にこの件に関する通知書が郵送されるとのことです。