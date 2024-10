俳優の竹内涼真(31)が4日までに自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスでドラマで共演した女優2人と再会したことを明かした。

竹内は「“They’re the best companions.Are they brothers!? They miraculously reunited.”(「彼らは本当に最高の仲間なんです。もしかして、兄弟なのかな!?奇跡的に再会できたんです」)」とつづると、自身とドラマ「君と世界が終わる日に」で共演した中条あやみ、玄理の街角での3ショットをアップ。

「凄い合流 キミセカに感謝だな 最高なふたりに会えてよかった さぁ次いこう!」ともつづった。

竹内の投稿に、フォロワーからは「えもいなー」「響 くるみ また見れて幸せです ありがとう」「なんなんだ、羨ましい限りです」「きみせかメンバーだいすきです」「素敵なスリショ このまま3人でハリウッド進出しちゃいましょ」「3人とも可愛い!」「3人とも可愛い!」といった反響が寄せられている。