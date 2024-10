AppleがiOS 18の最初のアップデートとなる「iOS 18.0.1」および「iPadOS 18.0.1」をリリースしました。iOS 18.0.1は主にiPhone 16シリーズのバグを修正するためのもので、iPadOS 18.0.1ではiPadOS 18にアップデートするとM4搭載iPad Proが動作不能となってしまう問題が修正されています。Apple releases iOS 18.0.1 with bug fixes for iPhone 16 touchscreen and more - The Verge

https://www.theverge.com/2024/10/3/24261590/apple-ios-18-0-1-bug-fixes-iphone-16-touch-screeniPadOS 18.0.1 Now Available for M4 iPad Pro Models After Pulled Update - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/10/03/apple-ipados-18-0-1-m4-ipad-pro/◆iOS 18.0.1iOS 18.0.1では以下のiPhone用の重要なバグ修正とセキュリティアップデートが含まれるとパッチノートには記されています。・iPhone 16モデルとiPhone 16 Proモデルで、タッチスクリーンが状況によって一時的に反応しなくなることがある問題・iPhone 16 Proモデルの超広角カメラでHDRをオフにして4Kのマクロモードビデオを録画すると、カメラがフリーズすることがある問題・共有されたApple Watchの文字盤を含むメッセージに送信すると、メッセージが予期せず終了することがある問題・一部のiPhoneモデルで、メモリ割り当ての不具合によりパフォーマンスに影響が及ぶことがある問題iPhone 16でタッチスクリーンが一時的に反応しなくなる問題は、ユーザーが意図せず画面の他の部分に触れていると発生すると報告されており、以下の動画のように画面の右側に指を置いているとタッチやスワイプ操作が検知されなくなることが複数ユーザーから報告されていました。◆iPadOS 18.0.1Appleは2024年9月17日にiPadOS 18をリリースしましたが、iPadOS 18にアップデートするとiPadの最新モデルであるM4搭載iPad Proが動作しなくなるというバグが報告されていました。これを受け、AppleはM4搭載iPad ProにiPadOS 18を配信することを中止していました。M4搭載iPad ProがiPadOS 18で動作不能の文鎮状態になる報告が相次ぎAppleがアップデートへの署名を停止 - GIGAZINEiPadOS 18.0.1ではこの文鎮化問題が修正されたため、M4搭載iPad ProでもiPadOS 18の新機能が使えるようになります。AppleはiPadOS 18.0.1のパッチノートは以下の通り。・共有されたApple Watchの文字盤を含むメッセージに送信すると、メッセージが予期せず終了することがある問題・一部のiPadモデルで、メモリ割り当ての不具合によりパフォーマンスに影響が及ぶことがある問題この他、AppleはApple Watch向けにwatchOS 11.0.1、Mac向けにmacOS Sequoia 15.0.1、Apple Vision Pro向けにvisionOS 2.0.1もリリースしました。なお、ソフトウェアアップデートは「設定」アプリの「一般」→「ソフトウェアアップデート」から手動で実施可能です。