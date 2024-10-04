ブローザホーン

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◆第５９回京都大賞典・Ｇ２（１０月６日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）

　第５９回京都大賞典の枠順が１０月４日、決定した。宝塚記念を制したブローザホーン（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）は８枠１１番からスタート。昨年に続く連覇を目指すプラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は７枠８番。サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）は１枠１番から重賞３勝目を目指す。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サトノグランツ　牡４　５７　川田　将雅

（２）ケイアイサンデラ　牡４　５７　藤懸　貴志

（３）メイショウブレゲ　牡５　５７　酒井　学

（４）シュヴァリエローズ　牡６　５７　北村　友一

（５）ジューンアヲニヨシ　牡４　５７　田口　貫太

（６）スマートファントム　牡４　５７　藤岡　佑介

（７）ディープボンド　牡７　５７　幸　英明

（８）プラダリア　牡５　５８　池添　謙一

（９）ドクタードリトル　牡４　５７　松山　弘平

（１０）バビット　牡７　５７　団野　大成

（１１）ブローザホーン　牡５　５９　菅原　明良