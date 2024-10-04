【京都大賞典】宝塚記念を制したブローザホーンは８枠１１番 プラダリアは連覇へ７枠８番 枠順決定
◆第５９回京都大賞典・Ｇ２（１０月６日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）
第５９回京都大賞典の枠順が１０月４日、決定した。宝塚記念を制したブローザホーン（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）は８枠１１番からスタート。昨年に続く連覇を目指すプラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は７枠８番。サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）は１枠１番から重賞３勝目を目指す。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）サトノグランツ 牡４ ５７ 川田 将雅
（２）ケイアイサンデラ 牡４ ５７ 藤懸 貴志
（３）メイショウブレゲ 牡５ ５７ 酒井 学
（４）シュヴァリエローズ 牡６ ５７ 北村 友一
（５）ジューンアヲニヨシ 牡４ ５７ 田口 貫太
（６）スマートファントム 牡４ ５７ 藤岡 佑介
（７）ディープボンド 牡７ ５７ 幸 英明
（８）プラダリア 牡５ ５８ 池添 謙一
（９）ドクタードリトル 牡４ ５７ 松山 弘平
（１０）バビット 牡７ ５７ 団野 大成
（１１）ブローザホーン 牡５ ５９ 菅原 明良