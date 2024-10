ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、履くだけでかかとの乾燥をケアできる「ムーミン」デザインの「かかとしっとりサポーター」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」かかとしっとりサポーター

価格:各1,290円(税込)

サイズ:23〜25cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

履くだけで、かかとの感想をケアできる「ムーミン」かかとしっとりサポーターがベルメゾンから登場。

かかと部分の裏面に、やわらかなシリコン素材の保湿シートが付いています。

フィット感が良く、お風呂上がりにサポーターを履いて眠れば、翌朝のかかとがしっとり。

編み込みで表現した「ムーミン」たちのデザインもポイントです☆

ネイビー・レッド・ブルーのカラー展開で、洗濯ネットを使えば洗濯機で洗えます!

ネイビー

履き口の淡い色がアクセントになった、ネイビーのサポーター。

「ムーミン」と「スナフキン」「リトルミイ」の姿が、編み込みで表現されています。

お花をあしらった北欧テイストのデザインもポイントです☆

レッド

レッドのサポーターは、お花や葉っぱのもチーフをタイル状に並べたデザイン。

「リトルミイ」のシルエットもあしらわれています!

目を引く明るいカラーで、かかとをケアしながらお家の中でおしゃれを楽しめるサポーターです。

ブルー

「ムーミン」と「スノークのおじょうさん」がくつろぐ姿を表現したサポーター。

ブルーの背景にカラフルな雲をあしらったデザインです。

フィット感ある素材と、シリコンの保湿シートで、かかとを乾燥から守ってくれます☆

お風呂上がりに履くだけで、カカトの乾燥をケアできる「ムーミン」デザインのサポーター。

「ムーミン」かかとしっとりサポーターは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です!

©Moomin Characters TM

