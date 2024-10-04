10月6日に京都競馬場で行われる、第59回京都大賞典(3歳上・GII・芝2400m)の枠順が4日確定した。

宝塚記念を制したブローザホーン(牡5、栗東・吉岡辰弥厩舎)は8枠11番、GIIを3勝しているプラダリア(牡5、栗東・池添学厩舎)は7枠8番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 サトノグランツ(牡4、川田将雅・友道康夫)

2-2 ケイアイサンデラ(牡4、藤懸貴志・小林真也)

3-3 メイショウブレゲ(牡5、酒井学・本田優)

4-4 シュヴァリエローズ(牡6、北村友一・清水久詞)

5-5 ジューンアヲニヨシ(牡4、田口貫太・松下武士)

6-6 スマートファントム(牡4、藤岡佑介・石橋守)

6-7 ディープボンド(牡7、幸英明・大久保龍志)

7-8 プラダリア(牡5、池添謙一・池添学)

7-9 ドクタードリトル(牡4、松山弘平・今野貞一)

8-10 バビット(牡7、団野大成・浜田多実雄)

8-11 ブローザホーン(牡5、菅原明良・吉岡辰弥)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。