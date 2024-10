街を走るテスラ車(写真:Pixta_author/PIXTA)

テスラは、10月10日にロボタクシーを発表するイベントを開催する予定だ。しかも、このロボタクシーに使われる車両は、既存モデルではなく専用のロボタクシー車両になると言われている。果たしてどのような車が登場するのだろうか。

イーロン・マスクCEOは、これまでテスラを最大の電気自動車専業メーカーとして育て上げてきたが、既存の自動車メーカーからの参入が相次ぐ電気自動車を、これまで以上に売ることにはあまり関心がないのかもしれない。マスク氏はここ数年、テスラの今後は人工知能(AI)とロボティクスにかかっていると述べてきた。

そして、当初は2020年に発表するとしていたロボタクシーに関して、テスラは10月10日に正式発表イベントを開催することを発表済みだ。

テスラの自動運転技術の開発は、はや10年以上にわたる。それはテスラの市販電気自動車に搭載され、ドライバーがハンドルを握ることなく目的地に到着できる、未来の自動車の実現を目指して行われてきた。しかし、完全自動運転技術はまだ、実現には至っていない。

イーロン・マスク氏は、テスラのADAS(Advanced Driver-Assistance Systems:先進運転支援システム)技術である「Autopilot」を紹介する際、その使い道のひとつとして、将来的に完全自動運転が実現すれば、クルマを駐車場に駐めているだけの時間を、自動運転のロボタクシーとして貸し出すことで、副収入源として活用できる可能性があると述べていた。

近年はテスラ幹部も、ロボタクシーを専用車両として開発する構想を口にしている。今年4月には、Model 3より安価な小型車Model 2の開発計画を中止し、その車体プラットフォームをロボタクシーへと転用する方針であることが報じられた。またマスク氏も、自身が所有するSNSのXで、ロボタクシーの発表会を8月に行うと発表した(その後、予定は10月10日に変更された)。

では、10月10日のロボタクシー発表イベントでは、具体的に何が明らかにされるだろうか。これまでにわかっていることは、完全自動運転技術を搭載した新型車が、カリフォルニア州にあるワーナー・ブラザースのスタジオで発表されると報道されたことぐらいしかない。

9月上旬には、モルガン・スタンレーの自動車業界アナリストであるアダム・ジョナス氏は、10月のイベントではFSD(Full Self Driving)の最新アップデートに関するデモンストレーションと、完全自動運転のロボタクシー車両(Cybercabと呼ばれる)によるクローズドまたはセミクローズドコースでのデモ走行が行われると予想している。ただし、ジョナス氏はテスラは「運転手付き」の自動運転車のテスト走行の許可は取得済みだが、無人でのテスト走行や路上配備に関する許可はまだ得ていないと述べている。

また、9月15日には、会場とされるワーナー・ブラザースで働いているという人物が、外観を偽装したテスラ車らしき車両が、テスト走行を行っている様子を捉えた写真を掲示板サイトRedditに投稿した。この写真に写る車両はテスト車両なので、かなり形状がカムフラージュされている。



Redditに投稿されたテストカー(写真:teslapro, Instagram)

どことなく、ウォルター・アイザックソン著の伝記『イーロン・マスク』の中で「タクシー・ロボ」として紹介されているイラストに似ているようにも思えるが、もっと普通な小型の3ドアハッチバック車のようにも見える。

ただ、3ドアハッチバック車だと、乗客の乗り降りが面倒になりそうな気もする。カモフラージュの下がどうなっているのかが気になるところだ。いずれにせよ、このテストカーは発表イベントに向けて、会場となる敷地内での走行データを収集しているようだ。

9月26日には、抽選に当選した一部株主らに対してロボタクシー発表イベントの招待状が送付されたことが明らかになっている。同日、イーロン・マスク氏は「WE, ROBOT」と書かれたイメージ画像をXに投稿し「これは歴史に残るものになるだろう」と綴った。

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE