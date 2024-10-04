¡Ö³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ê¤ó¤È¡Ä¾®³ØÀ¸¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ËÉé¤±¤¿SHOW-YA¤Î¡Ö´ÔÎñ¥í¥Ã¥¯¡×´ó¤ëÇ¯ÇÈ
¡¡»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Ëº£Ç¯£¸·î¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ÖCRASH CRISIS¡×¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤À¤Ã¤¿¤È¡¢SNS¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½Ð±é¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËLOUDNESS¡¢ANTHEM¡¢SHOW-YA¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÎ¨¤¤¤ëDamian Hamada¡Çs Creatures¡Ê¤·¤«¤â¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬»²²Ã¡ª¡Ë¡¢¿Í´Ö°Ø»Ò¤È¡¢ºÇ¤â¥á¥¿¥ë¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ê¤½¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¤¥á¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤À¤¤ÌµÍý¤ÊÏÃ¡£¤¢¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¥¥Ä¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²Æ¥Õ¥§¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖCRASH CRISIS¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉSHOW-YA¤¬¡¢10·î£±Æü¤Î¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇ®¤¤±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖSHOW-YA VSÊ¿¶ÑÇ¯Îð10ºÐ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á¤È£Â¤Î£²¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Â³¦LOVERS¡×¤ò¡¢SHOW-YA¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð10ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤òÄ°¤Ê¬¤±¡¢¤É¤Á¤é¤¬ËÜÊª¤ÎSHOW-YA¤Î±éÁÕ¤À¤Ã¤¿¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°ã¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²Î¤Ï¤É¤Á¤é¤âËÜÊª¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤¬¡¢²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï£Â¤ÎÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë¥¬¥Ã¤ÈÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö£Â¤ÎÊý¤¬¥¹¥Í¥¢¤È¤«¤Î¼ê¿ô¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢Á´°÷¤¬£Â¤òÁªÂò¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ²ò¤Ï£Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´Ö°ã¤¨¤¿ÌÌ¡¹¤Ï¤ß¤Ê¡¢SHOW-YA¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¼ºÎé¤¹¤®¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡ÄÀµÄ¾¡¢¡Ö¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¡×¤È¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¼ê´·¤ì¤¿±éÁÕ¡×¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÀ¨ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ÎSHOW-YA¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ³Ú´ï¿Ø¤è¤ê¤â¡¢»ûÅÄ·Ã»Ò¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤ËÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖBack to the fire¡ª¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥·¥ã¥¦¥È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¾®³ØÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î»ÒÃ£¤Ê¤ó¤ÆÂ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤¤¤¯¤é¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ã¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ö´ó¤ëÇ¯ÇÈ¡×¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢Ã²¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¿ê¤¨¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢SHOW-YA¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡SHOW-YA¤Î¥í¥Ã¥¯º²¤Ï¡¢ÂÎ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¥Ù¡¼¥¹¤ä¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¡¢¾Ð´é¤Ç¤³¤È¤â¤Ê¤²¤ËÃÆ¤¤Þ¤¯¤ê¡¢ÍÄ¤µ¤Î»Ä¤ë»Ø¤ò¸°È×¤ËÁö¤é¤»¡¢²ÚÔú¤ÊÂÎ¶í¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¾®³ØÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¤ä¤¬¤Æ¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤É¤¦¤«K-POP¤À¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¤Î¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç®¤¤¥á¥¿¥ë¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÙ¹¾Æî¡Ë