【「リラックマ」・「すみっコぐらし」新アイテム】11月上旬~ 順次発売予定

サンエックスは、クリスマスをテーマにした、「リラックマ」と「すみっコぐらし」の新アイテムを11月上旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売する。価格は「クリスマスタペストリー」が3,300円など。

「リラックマ」は「Ornament Christmas(オーナメントクリスマス)」をテーマに、サンタクロースやくつ下といった、定番クリスマスモチーフの「てのりぬいぐるみ」、さらに面ファスナー付きでデコレーションもできる「タペストリー」が初登場する。また、「すみっコぐらし」からはツリーやチキンなど、“おうち”でのクリスマスパーティーを一緒に楽しめる「てのりぬいぐるみ」が登場する。

リラックマ「Ornament Christmas」

クリスマスタペストリー

価格:3,300円

使用例

てのりぬいぐるみ

価格:各1,760円

リラックマ(サンタクロース)

コリラックマ(サンタクロース)

キイロイトリ(くつ下)

チャイロイコグマ(トナカイ)

雪だるま

ココアウサギ(サンタクロース)

すみっコぐらし「おうちのすみっコクリスマス」

てのりぬいぐるみ

価格:各1,430円

しろくま(トナカイ)

ぺんぎん?(ツリー)

ねこ(カップケーキ)

とかげ(くつした)

やま(サンタクロース)

ゆきだるま

ぶらさげぬいぐるみ

価格:各2,090円

とかげ

えびふらいのしっぽ

なかよしてのりぬいぐるみ

価格:2,750円

とんかつ(てりやきチキン)

えびふらいのしっぽ(フライドチキン)

