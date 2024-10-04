¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡õ¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æー¥Þ¿·¾¦ÉÊ¤¬11·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ê¤É¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¡Ö¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ä¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×¤¬ÅÐ¾ì
11·î¾å½Ü～ ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤È¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î¾å½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×¤¬3,300±ß¤Ê¤É¡£
¡¡¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Ï¡ÖOrnament Christmas¡Ê¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ä¤¯¤Ä²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÄêÈÖ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥Áー¥Õ¤Î¡Ö¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢¤µ¤é¤ËÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤«¤é¤Ï¥Ä¥êー¤ä¥Á¥¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¡É¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ÖOrnament Christmas¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
²Á³Ê¡§3,300±ß
»ÈÍÑÎã
¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡Ë
¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡Ë
¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¡Ê¤¯¤Ä²¼¡Ë
¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡Ê¥È¥Ê¥«¥¤¡Ë
Àã¤À¤ë¤Þ
¥³¥³¥¢¥¦¥µ¥®¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡Ë
¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß
¤·¤í¤¯¤Þ(¥È¥Ê¥«¥¤)
¤Ú¤ó¤®¤ó¡©(¥Ä¥êー)
¤Í¤³(¥«¥Ã¥×¥±ー¥)
¤È¤«¤²(¤¯¤Ä¤·¤¿)
¤ä¤Þ(¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹)
¤æ¤¤À¤ë¤Þ
¤Ö¤é¤µ¤²¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
²Á³Ê¡§³Æ2,090±ß
¤È¤«¤²
¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý
¤Ê¤«¤è¤·¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
²Á³Ê¡§2,750±ß
¤È¤ó¤«¤Ä(¤Æ¤ê¤ä¤¥Á¥¥ó)
¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý(¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó)
(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.