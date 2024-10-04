Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡×¤Ë½©¤ÎÌ£³Ð¡È·ª¡É¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ìÔÂô»ÅÎ©¤Æ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê
½©¤¬¿¼¤Þ¤ë10·î¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡È·ª¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×¤Ë¤Ï¡¢½©¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¹¥¤É¬¿©¤Î¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×
Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×¤Ï2020Ç¯¤ËÅìµþ±Ø¹½Æâ¤ÎÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹
¸½ºß¤ÏÅìµþ±Ø¡¢¿·½É±Ø¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎºÅ»ö²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
´õ¾¯¤ÊËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»º¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤¢¤ó¤³¡ß±öÌ£¤¬¤¤¤¤¿Ë§½æ¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¡È¤¢¤ó¥Ð¥¿¡É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ324±ß¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Æü´°Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
½Ü¤ÎÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
·ª¤¬¼çÌò¤ÎìÔÂô¤Ê¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
10·î¤Ï¿¼¤Þ¤ë½©¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡ÊÀÇ¹þ400±ß¡Ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
´õ¾¯¤Ê¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤¢¤ó¤³¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î·ª¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢Î³¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤ËºÕ¤¤¤¿¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀìÔÂô»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤¤À¤¹¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤â·ª¤¬Îý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡ß¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ1620±ß¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤Ç¤¹¡£
ÃúÇ«¤Ë¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ë¹á¤ê¹â¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´õ¾¯¤Ê¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤¢¤ó¤³¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¼¤Þ¤ë½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ1620±ß¡Á¡Ë¤È¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ±ØÈ¬½Å½§ËÌ¸ý Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:30¡Á20:30¡¢ÅÚÆü½Ë9:00¡Á20:30
¢£²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38-2¿·½É±Ø¹½ÆâB1³¬²þ»¥Æâ¡ÊÀ¾²þ»¥ÊýÌÌ¡Ë¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á22:00
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://anbataya.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×¤Ë¤Ï¡¢½©¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¹¥¤É¬¿©¤Î¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×
Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¡Ö²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²°¡×¤Ï2020Ç¯¤ËÅìµþ±Ø¹½Æâ¤ÎÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹
¸½ºß¤ÏÅìµþ±Ø¡¢¿·½É±Ø¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎºÅ»ö²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
´õ¾¯¤ÊËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»º¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤¢¤ó¤³¡ß±öÌ£¤¬¤¤¤¤¿Ë§½æ¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¡È¤¢¤ó¥Ð¥¿¡É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ324±ß¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Æü´°Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
½Ü¤ÎÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
·ª¤¬¼çÌò¤ÎìÔÂô¤Ê¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
10·î¤Ï¿¼¤Þ¤ë½©¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡ÊÀÇ¹þ400±ß¡Ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
´õ¾¯¤Ê¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤¢¤ó¤³¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î·ª¤ò»È¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢Î³¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤ËºÕ¤¤¤¿¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀìÔÂô»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤¤À¤¹¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤â·ª¤¬Îý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡ß¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ1620±ß¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤Ç¤¹¡£
ÃúÇ«¤Ë¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ë¹á¤ê¹â¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´õ¾¯¤Ê¡È¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤¢¤ó¤³¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¼¤Þ¤ë½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ1620±ß¡Á¡Ë¤È¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Ñ¥ó¡¦·ª¡×¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ±ØÈ¬½Å½§ËÌ¸ý Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:30¡Á20:30¡¢ÅÚÆü½Ë9:00¡Á20:30
¢£²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38-2¿·½É±Ø¹½ÆâB1³¬²þ»¥Æâ¡ÊÀ¾²þ»¥ÊýÌÌ¡Ë¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á22:00
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¶àÀ½ ¤¢¤ó¥Ð¥¿²° ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://anbataya.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹