バンダイは、ゴジラ70周年を記念して『ドンジャラNEO ゴジラ』(5,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年2月発送予定。2025年2月発送予定「ドンジャラNEO ゴジラ」(5,280円)ゴジラ70周年を記念し、『ドンジャラNEO ゴジラ』が登場する。ドンジャラシリーズの最新フォーマットである「ドンジャラNEO」は、フレームを外してコンパクトに収納できるため、いつでもどこでも簡単に持ち運ぶことのできる商品。2人から遊ぶことができ、使用シーンに合わせてフレームを分割して使用することもできる。

『ゴジラ(1954)』から『ゴジラ-1.0』まで歴代ゴジラ30体だけでなく、怪獣や東宝メカなどのゴジラ以外のキャラクターも53種収録。すべてのパイの絵柄が異なるため、コレクション要素が強いセット内容となっている。そして、作品ごとの役や世代を超えた役が多数あり、70年の歴史を活かして高得点を狙うゲームとなっているほか、盤面のゲームシートは70周年のロゴと、過去の名シーン集の両面仕様となっており、パイと並べてインテリアとしても楽しむことができる。TM & (C) TOHO CO., LTD.