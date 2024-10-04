¿·¤¿¤Ê²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥´¥¸¥é(2023)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥´¥¸¥é70¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹ ¥´¥¸¥é(2023)¡×(27,280±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹ ¥´¥¸¥é(2023)¡×(27,280±ß)
¿·¤¿¤Ê²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡Ê2023¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
²ÄÆ°°è¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¼ó¡¦Î¾¸ª¡¦Î¾ÏÓ¡¦Î¾¼ê¼ó¡¦Î¾Â¡¦¿¬Èø¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÄÆ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉÕÂ°¤¹¤ë¿¬ÈøÍÑÂæºÂ¤Î»ÈÍÑ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ê¡¢Á°·¹»ÑÀª¤Ç¿Ê·â¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÈÒöÓ¬¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿¬ÈøÍÑÂæºÂ¤Ë¤ÏG¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬Äº32Ñ¡¢Èø¹â35Ñ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢ÂÎ¢¤Ë¤âG¥¶¥¦¥ë¥¹¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï°õ¡£ÇØ¤Ó¤ì¤ä¸ý¤ÎÃæ¤Ê¤ÉÆ©ÌÀ´¶¤ò³è¤«¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤È¾¢¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤Ë¤è¤êÇ®ÀþÊü¼ÍÁ°¤ÎÆÍµ¯¤·¤¿ÇØ¤Ó¤ì¤¬Èþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤ë¡£
º¸âÛ¤«¤éËË¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½ý¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÀ¸¡¹¤·¤¯É½¸½¡£ÈéÉæ´¶¤Ê¤ÉºÙÉô¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤¬¤é¤â¾ðÊóÎÌMAX¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TM&(C)TOHO CO., LTD.
2025Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹ ¥´¥¸¥é(2023)¡×(27,280±ß)
¿·¤¿¤Ê²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡ÖG¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡Ê2023¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÉÕÂ°¤¹¤ë¿¬ÈøÍÑÂæºÂ¤Î»ÈÍÑ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ê¡¢Á°·¹»ÑÀª¤Ç¿Ê·â¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÈÒöÓ¬¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿¬ÈøÍÑÂæºÂ¤Ë¤ÏG¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬Äº32Ñ¡¢Èø¹â35Ñ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢ÂÎ¢¤Ë¤âG¥¶¥¦¥ë¥¹¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï°õ¡£ÇØ¤Ó¤ì¤ä¸ý¤ÎÃæ¤Ê¤ÉÆ©ÌÀ´¶¤ò³è¤«¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤È¾¢¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤Ë¤è¤êÇ®ÀþÊü¼ÍÁ°¤ÎÆÍµ¯¤·¤¿ÇØ¤Ó¤ì¤¬Èþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤ë¡£
º¸âÛ¤«¤éËË¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½ý¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÀ¸¡¹¤·¤¯É½¸½¡£ÈéÉæ´¶¤Ê¤ÉºÙÉô¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤¬¤é¤â¾ðÊóÎÌMAX¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TM&(C)TOHO CO., LTD.