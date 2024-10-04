・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．７１ドル（＋３．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７９．２ドル（＋９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２１８．９セント（＋５６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０３．５０セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２８．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４６．００セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９１．１５（＋４．０２）

出所：MINKABU PRESS