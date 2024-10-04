３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．７１ドル（＋３．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７９．２ドル（＋９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１８．９セント（＋５６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０３．５０セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４６．００セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．１５（＋４．０２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．７１ドル（＋３．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７９．２ドル（＋９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１８．９セント（＋５６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０３．５０セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．２５セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４６．００セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．１５（＋４．０２）
出所：MINKABU PRESS