FAKE TYPE.『Cat′s are dangerous EP』リリース日にYouTube生配信
FAKE TYPE.が10月9日、デジタルEP『Cat's are dangerous EP』をリリースする。発売当日にYouTube生配信を実施することが発表となったほか、生配信に向けたFAKE TYPE.へのアンケートを募集中だ。
◆FAKE TYPE. 動画 / 画像
表題曲「Cat's are dangerous」は、FAKE TYPE.十八番のエレクトロスウィングを踏襲した楽曲だが、他収録曲は敢えてエレクトロスウィング以外の楽曲に取り組んだものであり、彼らの新しい魅力に触れられる仕上がりだ。
■『Cat's are dangerous EP』リリース記念！FAKE TYPE. YouTube Live
2024年10月9日(水) 20:00〜
https://youtube.com/live/TACYvvDXdb4?feature=share
▼FAKE TYPE.への質問募集
応募フォーム：https://forms.gle/wS1ZSMG7wxS4cTdt5
アンケート募集締め切り：10月6日(日)
■デジタルEP『Cats are dangerous EP』
配信＆予約リンク：https://faketype.lnk.to/cadep
▼収録曲
1. Cats are dangerous
2. Zillion playerZ feat. nqrse
3. Apple juice
4. No more work feat. Sarah L-ee, Fuma no KTR
5. 文 -2024-
関連リンク
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