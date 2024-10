FAKE TYPE.が10月9日、デジタルEP『Cat's are dangerous EP』をリリースする。発売当日にYouTube生配信を実施することが発表となったほか、生配信に向けたFAKE TYPE.へのアンケートを募集中だ。表題曲「Cat's are dangerous」は、FAKE TYPE.十八番のエレクトロスウィングを踏襲した楽曲だが、他収録曲は敢えてエレクトロスウィング以外の楽曲に取り組んだものであり、彼らの新しい魅力に触れられる仕上がりだ。

■デジタルEP『Cats are dangerous EP』



2024年10月9日(水) 配信開始配信&予約リンク:https://faketype.lnk.to/cadep▼収録曲1. Cats are dangerous2. Zillion playerZ feat. nqrse3. Apple juice4. No more work feat. Sarah L-ee, Fuma no KTR5. 文 -2024-