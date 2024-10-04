»³ËÜÍ³¿¡¢¡ÈPO³«ËëÅê¼ê¡É¤ËµÞÅ¾È´Å§¡¡ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×ÌÀ¸À¡Ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¸¸¤Ë
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÄÂè1Àï¤ËÊÑ¹¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥è¥·¤¬1ÀïÌÜ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¡Ë¤¬2ÀïÌÜ¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢»³ËÜ¤â¼óÇ¾¿Ø¤«¤éÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï5²óÀïÀ©¡£²¾¤Ë»³ËÜ¤¬6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤»³ËÜ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º1ÅÐÈÄ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂè5Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥è¥·¤ÏÃæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢½ÀÆðÀ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅÐÈÄÆüÊÑ¹¹¡£11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ÎÂè5Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÅêÆþ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹Åê¼ê¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Î¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÅÐÈÄ2ÆüÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢º¸Íã¸åÊý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç35µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5¾¡8ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¼çÀïÅê¼ê¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë