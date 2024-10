映画『&ウルヴァリン』の舞台裏映像が、ある出演者のSNSアカウントにて公開された。

この記事には、映画『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL.

今回の映像を公開したのは、本作でガンビット役を演じたチャニング・テイタム。スーパーヒーローのコスチュームを身にまとった姿で、「ガンビットを演じたいと思ってから20年近くになります。たった一度、実際にガンビットとしてスクリーンに登場するためなら、本当に何でもしたでしょうね」と、長年の夢が叶って感無量の様子だ。

演じたガンビットは、コミックではニューオーリンズ生まれの設定で、茶色の長いコートを羽織り、トランプを武器として操るキャラクター。映像のなかでは、ガンビットに憧れた幼少時代を振り返っている。「子どもの頃からガンビットを演じていました。父がニューオーリンズ出身で、父のダスターコートやレインコートを着るような子どもだったんです。トランプの束を持って、いつもそれを友達に投げつけたりしていました」。

