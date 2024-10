CS放送のGAORA SPORTSは、10月5日に大阪・エディオンアリーナ大阪で開催される『K-1 2024「K-1 WORLD GP 10.5エディオンアリーナ大阪」』(11:30〜22:00)を全試合完全生中継。また、今夏に開催された世界予選3大会の放送や12月の決勝トーナメントの生中継も決定した。エロール・ジマーマン vs 山口翔大ジェロム・レ・バンナ vs K-Jee

谷川聖哉 vs クォン・ジャンウォンシナ・カリミアン vs クラウディオ・イストラテ立ち技格闘技世界最強を決める『K-1』。1993年の旗揚げから30年が過ぎた今もなお進化を続けている。今年は"K-1 WORLD GP 無差別級世界最強"決定すべく、6月から世界各地で予選が開催。12月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われる決勝トーナメント進出を賭け、各地で激闘が繰り広げられている。10月5日の大阪大会では8選手によるアジア予選を開催。日本からはK-Jee、山口翔大、谷川聖哉といった日本最高峰の3人が出場する。今大会のために合同合宿を行うなど、世界の強豪と闘う準備を進めており、活躍に期待だ。ほか、イタリアからクラウディオ・イストラテ、韓国からクォン・ジャンウォン、そしてイランから身長200cmの"全身ヒール"ことシナ・カリミアンが参戦。さらに今回は、往年のK-1リングを盛り上げた"K-1の番長"ことジェロム・レ・バンナ(フランス)と、"ボーンクラッシャー"のエロール・ジマーマン(キュラソー)も電撃参戦だ。計8選手によるアジア予選4試合をGAORA SPORTSで完全生中継する。また、6月、7月、8月に開催された世界予選3大会(東欧、西欧、南米ラウンド)を、11・12月に放送することも決定。さらに、12月14日開催の決勝トーナメントを完全生中継。"K-1 WORLD GP 2024 無差別級"の予選から王者決定まで完全コンプリートだ。○放送概要『K-1 2024「K-1 WORLD GP 10.5エディオンアリーナ大阪」』10月5日 11ː30〜22ː00 生中継/10月16日 18ː00〜27ː00ほか再放送『K-1 2024「K-1 WORLD GP in Sarajevo K-1無差別級東ヨーロッパ予選トーナメント(6.29サラエボ)」』11月26日 21ː00〜24ː00※12月に、西欧予選(7.27シチリア)、南米予選(8.24ブラジリア)を放送(放送日時は後日発表)。決勝トーナメントは12月14日に国立代々木競技場第一体育館から生中継する。(C)K-1