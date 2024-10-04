¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¡¡¡íÉüµì¡í¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë
ÎØÅç»Ô¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÏ·ÊÞÎØÅçÅÉÅ¹¡Ö¸ÞÅç²°¡×¥Ó¥ë¡£²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¾À·¼Ô¤Ø¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤
¸µÆü¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤«¤éÌó9¥õ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÁ°Àî¿ÎÇ·»á¤¬¼î½§»Ô¡¢ÎØÅç»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ±üÇ½ÅÐ¼èºà¤ò´º¹Ô¡£ÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤Îº£¤ò¥ë¥Ý¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²È²°¤ÏÅÝ²õ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬1m¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¼î½§»Ô¤Î»´¾õ
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£²òÂÎÅ±µî¤Î´°Î»Î¨¤Ï¡©
¡ÖÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç³êÁöÏ©¤Ë¾®¤µ¤ÊµµÎö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃåÎ¦¸å¡¢³êÁöÃæ¤ËÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃåÎ¦ÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¹ð¤²¤ë¡£Çö¤¤±À¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÁë³°¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤·¤¿»³ÎÓ¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÎØÅç¼¿´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅý¹©·Ý¤ò»Ù¤¨¤ëÇ½ÅÐ¥Ò¥Ð¤ÎÎÓ¤À¡£9·î7Æü¸áÁ°10»þ¡¢¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¼«Å¾¼Ö¼èºà¤Ï¡¢¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¤«¤é¼î½§Æ»Ï©¤Ç¼î½§»Ô¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÎØÅç»Ô¤Ø²ó¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢·×5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿
½éÆü¤ÎÌÜÅªÃÏ¡¢¼î½§¡Ê¤¹¤º¡Ë»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¸þ¤«¤¦¼î½§Æ»Ï©¤Ï±üÇ½ÅÐ¤ÎÆâÎ¦Éô¤ò´Ó¤¯Æ°Ì®¤À¡£¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÆ»Ï©¤Î¿ï½ê¤ËµµÎö¤äÃÏ³ä¤ì¤¬»Ä¤ë¡£ÅÐºä¼ÖÀþ¤ËÀ¹Âç¤ÊÃÏ³ä¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢50Ñ¤â¤ÎÎ´µ¯¤ÇÃÏÁØ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î½ê¤â¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ç»³È©¤¬¤¨¤°¤ì¤ÆÀÖÅÚ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸Íî¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç±þµÞÅª¤ËÅÚº½¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÆ»Éý¤¬¸º¤¸¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¡£¹ë±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Æ»Ãæ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë½¸Íî¤ò¸«¤ë¡£²°º¬´¤¤ÎÇËÂ»¤ä¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Ç¤ÎÊä½¤¡¢¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤ÇÅï¤¬ÇÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤¬¸«¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿²È²°¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
Æ»Ï©¤ÎµµÎö¡£¼çÍ×Æ»Ï©¤Ë¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÇËÂ»²Õ½ê¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³èÆ»Ï©¤Ç¤Ïº½Íø¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Î²Õ½ê¤âÂ¿¤¤
¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈï³²¤Ï·ÚÈù¤Ç¤â¡¢²°Æâ¤Ï¤Ò¤É¤½¤¦¤À¡£¡ÖÆ»¤Î±ØºùÆ½¡×¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï²¾Àß¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç½ÅÐÄ®¤È¼î½§»Ô¤Î¶¤Ë¶á¤¤¡Ö¶ðÅÏ¡Ê¤³¤Þ¤ï¤¿¤ê¡Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤¬»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Ç¡¢¿åÆ»´Ø·¸¤ÏÉüµì¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÊØ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï©ÌÌ¤ËÃí°Õ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç½ÅÐ´¤¤Î¹õ¤¤²°º¬¤¬ÊÂ¤ÖÈþ¤·¤¤½¸ÍîÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¤½¤ó¤Ê³Ú´Ñ¤Ï¡¢ÎÓÆ»¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ò¤È»³±Û¤¨¡¢ÍÌ¾¤Ê·Ê¾¡ÃÏ¡¦ÎøÏ©³¤´ß¤Ë½Ð¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Ê¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¸øÈñ²òÂÎ¤È¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÈ¾²õ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤ò¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬½êÍ¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²òÂÎÅ±µî¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¤½¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¾õ¶·¤Ï¡¢8·îËö»þÅÀ¤ÇÀÐÀî¸©ÆâÁ´3Ëü2410Åï¤ÎÁÛÄê¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢3396Åï¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤³¤í¡£´°Î»Î¨10.5¡ó¤À¡Ê¡ØËÌÔ¢¿·Ê¹¡Ù9·î7Æü¤Îµ»ö»²¾È¡Ë¡£
¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏµþÅÔ¤Î¶È¼Ô¤Ç¡¢6·î¤«¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê10¡óÃ£À®¤Ï¡Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃÙ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤Ç¤ÏÍèÇ¯10·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¿Ì¤ÈÄÅÇÈ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®±»ô¤Î»´¾õ¡£²È²°¤ÏÅÝ²õ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬1m¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼î½§»Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÊõÎ©Ä®¡Ê¤Û¤¦¤ê¤å¤¦¤Þ¤Á¡Ë¤Ï¡¢1³¬ÉôÊ¬¤¬Êø²õ¤·¤¿²È¤äÆ»Ï©¤ØÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤¿²È¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÁ´²õ¤È¤ï¤«¤ë½»Âð¤À¤é¤±¡£¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤Ê¤É¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤ËÂçÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢´¤ãª¡Ê¤¬¤ì¤¡Ë¤ÈÇÑÔÒ¤ÈÂç¤¤¯·¹¤¤¤¿ÅÅÃì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÈ¾¤¬ÄÅÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÉ¤ì¤ÎÈï³²¤À¡£
¼î½§»Ô¤Ç2Çñ¤·¡¢ÈïºÒ¤ÈÉü¶½¤Î¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤Æ²ó¤ê¡¢3ÆüÌÜ¤Ï¤Þ¤¿ÆâÎ¦Éô¤ò·Ð¤ÆÎØÅç»Ô¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
ÎØÅç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ï¡¢¼î½§»Ô°Ê¾å¤Î»´¾õ¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÁÛÄê¿ô¤Ï¼î½§»Ô¤Î7195Åï¤ËÂÐ¤·ÎØÅç»Ô¤Ï9685Åï¡ÊÁ°·Çµ»ö¤è¤ê¡Ë¤È¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÈï³²¤ËÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¤¬¡¢³¤¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¦¥Ê¥®¤Î¿²¾²¼°¤ËºÙÄ¹¤¤Ê¿ÃÏ¤Ë²È¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¼î½§»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÎØÅç¤ÏÊ¿ÌîÉô¤¬¹¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¡Ö¥Þ¥Ä¥¥è¡×¤ä¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ê¤É¡¢¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Î½»¿Í¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤â¤¢¤ì¤ÐÅÁÅýÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤â¤¢¤ë¡£
ÅÝ²õ¤·¤¿¥Ó¥ë¤ä¡¢Âç²Ð»ö¤ÎÀ×¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤êÅÔ»Ô·¿¤ÎÈïºÒ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¶²ÉÝ¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÆñ¤·¤µ
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¸øÈñ²òÂÎ¤Ï10¡ó¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎÂçÅÔ»Ô¡¦¶âÂô¤«¤é¤Î±ó¤µ¡ÊÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¶¦¤Ë100Ò°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡¢È¾Åç¤æ¤¨¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î°¤µ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤«¤Ë²¿¤¬¸øÈñ²òÂÎ¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¿½ÀÁ¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡£¼êÂ³¤¤ÎºÝ¡¢·úÊª¤Î½êÍ¼Ô³ÎÇ§¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢·ê¿å¡Ê¤¢¤Ê¤ß¤º¡ËÄ®Ê¿Ìî¡Ê¤Ò¤é¤Î¡Ë¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï¤³¤³¤ò¡¢Äï¤Ë¤Ï¤¢¤½¤³¤ò¡¢¤Ã¤Æ¶ñ¹ç¤Ë¡¢¸ýÌóÂ«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤ó¤Ç¤Í¡£ÅÐµ¾å¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤ï¡×
¤Û¤«¤â»ö¾ð¤Ï»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤À¤í¤¦¡£²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤â¤È¤â¤È¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ê¤âÂ¿¤¤¡£
¿âÄ¾¤ËÖ¨Î©¤¹¤ëÍº»Ñ¤«¤é¡Ö·³´ÏÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦¸«ÉíÅç(¼Ì¿¿±ü)¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÄ®ÎøÏ©³¤´ß¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¤¨¤ó¤à¤¹¤Ó¡¼¤Á¡×¤â¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Îø¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¾â¡×¤òÃ¡¤±¤Ê¤¤
¼êÂ³¤¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¼î½§»Ô¤Ç¤ÏËè½µÅÚÍËÆü¤Ë»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿7·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢·úÊª¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¼ÔÅù¤ÎÆ±°Õ½ñ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢´ÊÁÇ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»È¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Î¿Í¾ð¤À¡£
¼î½§»ÔÂýÅç¡Ê¤¿¤³¤¸¤Þ¡ËÄ®¤Î²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹À¾¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¡ÖÁ´²õ¡£¤Þ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Êë¤é¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤Ç¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¾Ê¬¤Ï´°Á´¤Ë¸øÈñ²òÂÎ¤À¤±¤É¡¢À¸¤«¤»¤ëÉôÊ¬¤ÏÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£ÎÙ¤Î²È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ªÎÙ¤µ¤ó¤òÅ±µî¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÄ¾¤»¤½¤¦¤Ê¤é»Ä¤½¤¦¤È¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¤ªÎÙ¤µ¤ó¤ÎÅ±µîÂÔ¤Á¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ç½ø¤è¤¯¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¸Å¤¤²È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¤Î¶ìÏ«¤âÂç¤¤¤¡£¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ1¥õ·î¡¢¼î½§»Ô¤Î½É¼Ë¤«¤éÎØÅç»Ô¤ØÄÌ¤¦°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÏ©ÃÏ¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî¶È¤Î¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£·úÊª¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°¤«¤¹¤ÈÅÝ²õ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ê¤â¤¢¤ê¡¢²òÂÎºî¶È¤Ë¤Ï¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÉ¤ÏÂ¿¤¯¤Æ6¿Í¤Ç¡¢4Æü¤Ë1·ï¤Ï²õ¤µ¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÎØÅç¤Ï»ÅÊ¬¤±¤¬ºÙ¤«¤¤¤·ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×
»ÅÊ¬¤±¤È¤Ï¡¢²òÂÎ¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤Ç¡¢¼î½§»Ô¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È°÷¤â¡ÖÁªÊÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²òÂÎ¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¶âÂô¤«¤é¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾ÊÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤ËÁø¤¤¡¢92ºÐ¤ÎÊì¤ò¤ª¤Ö¤Ã¤Æ»³¤ËÈòÆñ¤·¤¿¿ûÅÄ¹¯Î´¡Ê¤ä¤¹¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼Â²È¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²È¤ÎØíºÒ¡Ê¤ê¤µ¤¤¡ËÈ½Äê¤ÏÃæµ¬ÌÏÈ¾²õ¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢Ç¼²°¡Ê¤Ê¤ä¡Ë¤ÈÅÚÂ¢¤Ï5·î¤Ë²òÂÎ¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Êì²°¡Ê¤ª¤â¤ä¡Ë¤Ï¡¢¤ªËß¤Ë¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â²òÂÎ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¶âÂô»ÔÆâ¤Î²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï²È¶ñ¤«¤é¾ö¤Þ¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¼î½§»ÔÆâ¤Ë¤ÏºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î²ó¼ý½ê¤¬3¥õ½ê¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£ÈïºÒ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥´¥ß¤ò¼«ÎÏ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤È¶¦Æ±¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò1ÂæÇã¤Ã¤¿¡£Êä½õ¶â¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¢¤Ç¤¢¤ë¡£
²òÂÎ¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î²¾Àß½É¼Ë¡Ê¼î½§»ÔÀµ±¡Ä®¡Ë¡£¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÎÂ¿¤¯¤¬±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ëÃæ¡¢ºî¶È°÷¤Ë¿©¡¦½»¤òÄó¶¡¤¹¤ë
É®¼Ô¤â1¸®¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Î±«Ï³¤ê¤ò¼õ¤±¤¿²È¶ñ¤ä¥´¥ß¤Î°Û½¤¬Éþ¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯¡£¤³¤ì¤Ë¿å³²¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¸å¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÊÌ¤·¡ÖºÒ¡×¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ½¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐºÒ³²¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ö²È¤ÎºÆ·ú¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¹âÎð¤À¤·¡¢¶âÂô¤Î²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê¿ûÅÄ¤µ¤ó¡Ë
°ìÊý¡¢¼î½§»ÔÂýÅçÄ®¤ÎÝ¯°æ¤µ¤óÂð¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤·úÊª¤Ç¡¢¶á½ê¤¬¸®ÊÂ¤ßÁ´¡¦È¾²õ¤Ç²¾Àß½»Âð¤Ø°Ü¤ëÃæ¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¤ó¤À¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸ø±Ä½»Âð¤¬·ú¤Ã¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤»º£¡¢1ÄÚ140Ëü±ß¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¼ê¤ËÉé¤¨¤ó¡£³§¤µ¤ó¹âÎð¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¡¢2000Ëü±ß¤Û¤É¼Ú¶â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¸å·Ñ¤®¤Î¿Í¤Ç¤â¤ª¤ì¤Ð·ú¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×
ÎØÅç»Ô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£É®¼Ô¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¡Öµù»Õ¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Ï¥È¥ä¡×¤Î¾¾Â¼¹áÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÆ·ú¤¹¤ë²È¤Ï¡Ö3Ê¬¤Î1¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¿²°¤Ç¤â1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¡£Êä½õ¶â¤¬300Ëü¡Á400Ëü±ß½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ýÆþ¸»¤¬Ë³¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÇÀ²È¤ÎÄË¼ê
ÊÆ²Á¤Î¹âÆ¤¬½îÌ±¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤´»þÀ¤¤Î¤³¤È¡¢ÇÀ²È¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
Ç½ÅÐÄ®ÆâÎ¦Éô¤«¤éÎØÅç»Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤ÎÎ¤100Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢ÃªÅÄ¤¬Èþ¤·¤¤¶âÂ¢¡Ê¤«¤Ê¤¯¤é¡Ë½¸Íî¤ËÆþ¤ë¡£¤À¤¬¡¢±óÌÜ¤Ë¤âÃªÅÄ¤ÏÁð¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¡¦ÇòÊÆÀéËçÅÄ¡ÊÎØÅç»ÔÇòÊÆÄ®¡Ë¡£¿ÌºÒ¤Ë¤è¤êµÙ¹Ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÅÄ¡Êº¸Â¦¡Ë¤È¡¢Éüµì¡¦¼ý³Ï¤¬¤Ç¤¤¿ÅÄ¡Ê±¦Â¦¡Ë¤Î°ã¤¤¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¹ë±«¤Ç¿·¤¿¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿
Áð´¢¤êµ¡¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÅÄ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÀïÃæÀ¸¤Þ¤ì¤Î81ºÐ¤À¡£
¡Ö10¸Ä¤Î¤¿¤áÃÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£30Ä®Êâ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Ö¡¦9ËüÄÚ¡Ë¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤âÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×
¹ó¤Ê¸½¼Â¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢µ×ÅÄ¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±óÎ¸¤·¤¿¤¬¡¢±üÇ½ÅÐ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£
ÃæÎµÉ×¤µ¤ó¤È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£Ãæ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦µª»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÏ¿Ì¸å¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿½¸Íî¤Ç¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤Î¿´Ï«¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¯¥í¤ÎÌÌÅÝ¤Ï6Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥«¥«¥¢¤¬¸«¤Æ¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ´¤±ÌÓ¤ò¼è¤ë
ÎØÅç»ÔÂìËôÄ®¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿71ºÐ¤ÎÃæ¡Ê¤Ê¤«¡ËÎµÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ÇÌó5Ä®Êâ¡ÊÌó1Ëü5000ÄÚ¡Ë¤ÎÅÄ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ÇÇ¯300Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¡¢½©¤Ë¤ÏÇþ¤ò¿¢¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÃªÅÄ¡ÖÇòÊÆÀéËçÅÄ¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤á¤¿»ñ¶â¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÌö¤Ç¡Ö1004ËçÃæ120Ëç¡×¤ÎÅÄ¤òÉüµì¤·¡¢ÅöÃÏ¤Î¤ï¤»¼ï¡¦¥Î¥È¥Ò¥«¥ê¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤âº£ÅÙ¤Î¿å³²¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢£¤¬¤ó¤Ð¤ë°û¿©Å¹
ÎØÅç»ÔÆâ¡¢½É¤Î¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏÍ¼Êý4»þ¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¡½¤½¤ó¤ÊÈóÆü¾ïÅª¤ÊÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ó¤È¤ä¶È¼Ô¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤À¡£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢1Å¹¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼î½§»ÔÈÓÅÄ¡Ê¤¤¤¤¤À¡ËÄ®¤Î¡Ö¤í¤Ð¤¿¾Æ¤¢¤µ°æ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£ÇòºÚ¡¢¥·¥á¥¸¡¢¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢Âçº¬¡¢ÆÚÆù¤Ê¤É¤¬¥´¥í¥´¥íµÍ¤Þ¤Ã¤Æ300±ß¡£Å¹Ä¹¤ÎÀõ°æÀ¿¤µ¤ó¤ËÍ³Íè¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢NPOË¡¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÂÚºßÍÑ¤Ë¤ªºÂÉß¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¿©ºà¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÉÍÜ¤À¤±¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¼ã¤¤ÃË½÷¤Î½¾¶È°÷¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼î½§»ÔÈÓÅÄÄ®¤ÎÎ¹´Û¡ÖÅô¤ê¤Î½É ¤Þ¤Ä¤ÀÁñ¡×¤Î¾¾ÅÄ¶³Â¤¤µ¤ó¤ÈÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¡ÖNHK¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏËèÆü3Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢ÃÏÊýÈÇ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÁ´¹ñÈÇ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶³Â¤¤µ¤ó
°ìÊý¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤´Ñ¸÷¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¼î½§»Ô¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅô¤ê¤Î½É ¤Þ¤Ä¤ÀÁñ¡×¤Ï¡¢¥Ò¥Ð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤È¤¤¤¤¡¢¼êºî¤ê¹ÔÅô¡Ê¤¢¤ó¤É¤ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ËËþ¤Á¤¿½É¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¼ç¿Í¤Î¾¾ÅÄ¶³Â¤¤µ¤ó¤¬¡ÖÇñ¤Þ¤ê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÇ¯´Ö3000¿©¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç800¿©¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿©»ö¤¬Çä¤ê¤À¡£
¤À¤¬»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Î¤ß¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÎÏ¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£ºÊ¤ÎÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç²¿¥õ·î¤«¤´¤È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¸À¤Ã¤¿¡ØÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤³¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ò¤È¸À¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ä«»Ô¤ÏÉÔÌÇ
ÃÏ¿Ì¸å¤Î²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿ÎØÅç¤ÎÄ«»ÔÄÌ¤ê¡£´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯
ÎØÅç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¡¢ÅÁÅý¤ÎÄ«»Ô¤À¡£¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ä«»ÔÄÌ¤ê¤Î°ìÂÓ¤Ï¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏªÅ¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£7·î10Æü¤«¤é»ÔÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¥Æ¥£ÎØÅç¥ï¥¤¥×¥é¥¶¡×¤ÇËèÆü¡Ö½ÐÄ¥Ä«»Ô¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«»Ô¤ÏËÜÍè¡¢ÏªÅ¹¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î´ÛÆâ¤Ë´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ³Ú¤è¡×¤È½ÐÅ¹¼Ô¤Ï¾Ð¤¦¡£
ÎØÅçÅÉ¤Î´ï¤ä¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¤ÎÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ëÃÝ¸¶Â¿Äá¡Ê¤¿¤Å¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«»Ô¤¬Ç³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»È¤¤¤¬¤Á¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ«»Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏªÅ¹¤ò»Ø¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¾Æ¤±¤¿¾ì½ê¼«ÂÎ¤ÏËÜÄ®¡Ê¤Û¤ó¤Þ¤Á¡Ë¾¦Å¹³¹¤Ç¡£¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ï¡ØÄ«»Ô¤¬Çä¤ê¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
ÎØÅç»Ô¤ÎºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¡£¶âÂô»ÔÆâ¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç¿Í°÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¼èºàÆü¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ï39¿Í¡£·²ÇÏ¸©¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤«¤é±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ë¾·îËãÍý·Ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£¤Ï²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤ä´¤ãª¤ÎÅ±µî¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÈÅ´¿Ä¤òÊ¬¤±¤ëºî¶È¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¿å³²¤ò¼õ¤±°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤Ë
Ä«»Ô¼«ÂÎ¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Î·úÊª¤¬·ú¤Ä¤È¤¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Ç¶è²èÀ°Íý¤·¤Æ¡¢4m¤ÎÆ»Ï©¤òÄÌ¤¹¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÊÃÝ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¢£¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¡×
ÎØÅç»ÔÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ëÌÚ¸Í´¤¾¦²ñ¤ÎÌÚ¸Í²íÉ§¤µ¤ó¤Ï47ºÐ¤Ç¡¢ºÊ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¶¡¤È4¿ÍÊë¤é¤·¡£¿ÌºÒ¸å¤Ï¶âÂô»ÔÆâ¤ËÈòÆñ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎØÅç»ÔÆâ¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Î»Å»ö¤âºÆ³«¤·¡¢²¾Àß½»Âð¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎØÅç¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£´¤¶È¼Ô¤«¤é¸«¤¿³¹¤Î¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Ç²°º¬¤òÊ¤¤¦±þµÞ½¤Íý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡¢Ä¾¤·¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»Ä¤ë¿Í¤Ï»Ä¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£»Ä¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¾¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¼èºàÃæ¤âÃç´Ö¤Ø¤Î¾éÃÌ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ¸Í¤µ¤ó¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¡ÖÉü¶½¡×¤Î°ì¸ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÉü¶½¤Ã¤ÆÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢²È¤¬Ä¾¤»¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤Þ¤À¤³¤³¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Î1¥õ·î¸å¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤â¤¦Éü¶½¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡¢³Ø¹»¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡£
ÃÏ¸µ¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢¤Ç¤¹¡£"Éüµì"¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢"Éü¶½"¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤È¡£
¤Þ¤º¤ÏÆ»Ï©¤òÄ¾¤»¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÆ»¤ò¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤É¤ó¤Ê·Á¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢²òÂÎÅ±µî¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ö
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¹ë±«¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î21Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹¬¤¤Èï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢22Æü¤ÎÃë¤Þ¤ÇÎØÅç¤Î³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÒ³²¥´¥ß¤Î²ó¼ý¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¡¢¹¿¿å¤ËÁø¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤ÏÅ¥¤ËÄÒ¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾¾Â¼¤µ¤ó¡Ë
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¥Æ¥£ÎØÅç¥ï¥¤¥×¥é¥¶¡×´ÛÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥Ä«»Ô
½ÐÄ¥Ä«»Ô¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥·¥Æ¥£ÎØÅç¥ï¥¤¥×¥é¥¶¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢23Æü¤Ë¤Ï13»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Î»þÃ»±Ä¶È¤Ê¤¬¤éºÆ³«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä«»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝ¸¶¤µ¤ó¤ÏÃ²¤¯¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì»þÅª¤ËÆ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¸ÉÎ©¤·¤«¤±¤¿ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É......ÏªÅ¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Í¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤»¤Ã¤«¤¯²¾Àß½»Âð¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤³¤Î¿å³²¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤â¿å¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
È¾Åç¤ÎÃ¼¡¢¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅª¾ò·ï¤òÍýÍ³¤Ë¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î¾õ¶·¤òÎã³°»ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬»ö¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë»×¹Í¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó±üÇ½ÅÐ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£½ý¤À¤é¤±¤ÎÈ¾Åç¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤«¡£Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒ¤ÏÆüËÜ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿Á°Àî¿ÎÇ·