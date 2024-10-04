¥Ç¡¼¥¿ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤¬Âà¼Ò¤Ø¡¡ÊÆ¥Æ¥¹¥é¡¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï3Æü¡¢ÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Ç¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿´ØÏ¢Ê¬Ìî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ê¥²¥·¥å¡¦¥µ¥ë¥Ç¥£ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCIO¡Ë¤¬Âà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤¬º£·î10Æü¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡Ö¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¸øÉ½¤òÍ½Äê¤¹¤ëÃæ¡¢Ä¾Á°¤Ë¥Ç¡¼¥¿´ØÏ¢ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤ä¥µ¥ë¥Ç¥£»á¤ÏÂàÇ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Î¥Æ¥¹¥é¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Æ¥¹¥é¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢´´Éô¤é¤ÎÂà¼Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£