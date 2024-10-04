¡ÖÊª²Á¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ÈÂç¸«ÆÀ¤òÀÚ¤Ã¤¿¹õÅÄÆü¶ä¤¬11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤¿¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¡£¡ÖÊª²Á¤äÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥ë¥à¡Ê¼Ò²ñÄÌÇ°¡Ë¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¿¿¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¶âÍ»¼ÂÌ³²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤·¡¢ºÇ½é¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¸¬»°¡¦¸µÆü¶äÍý»ö¤Ç¤¹¡£°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬¡¢¤â¤·Èà¤¬¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ð¥é¿§¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¸µ¥â¥ë¥¬¥ó¶ä¹Ô¡¦ÆüËÜÂåÉ½·óÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¤ÇÅÁÀâ¤Î¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ£´¬·ò»Ë»á¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¤Î¤¬¸µÆü¶äÍý»ö¤Î»³ËÜ¸¬»°»á¡£Æ±»á¤Ï¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¤Ï·ãÎõ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¶âÍ»À¯ºö¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö½Ð¸ý¡×¤Ë¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤º¤Æñ¤ÈÄË¤ß¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¹õÅÄÆü¶ä¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ò¥¼¥í¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿³Û¤Î¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü¶ä¤Î¹ñºÄÊÝÍ»Ä¹â¤ÏÌó590Ãû±ß¤ËÃ£¤·¡¢Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â»Ä¹â¤â¡¢¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤ÇÌó561Ãû±ß¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ê24Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÄ¶¶âÍ»´ËÏÂ¤ò10Ç¯°Ê¾å¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹¤é¤¯Êª²Á¤âÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¡Ê¿´Íý¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÂç¸«ÆÀ¤¤Ã¤¿¹õÅÄÆü¶ä¤Ï¤Ê¤¼¸øÌó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»³ËÜ¸¬»°¡Ø°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Îºá¤ÈÈ³¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¬¹çÅª´üÂÔ¡×¡Ö¥Î¥ë¥à¡×¤Î¶¯Ä´¤Ë¸þ¤«¤¦´í¤¦¤µ
Æü¶ä¤Ï¡¢Åö½é¡Ö2Ç¯ÄøÅÙ¡×¤Ç¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤À¤¬¡¢·ë¶É²¿Ç¯¤â°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ò²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Êª²Á2¡ó¤Î»ýÂ³Åª¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÃ£À®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤âÆü¶ä¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÁí³çÅª¤Ê¸¡¾Ú¡Ê°Ê²¼¡¢Áí³ç¸¡¾Ú¡Ë¡×¤Ç¤Î¡ÖÅ¬¹çÅª¤Ê´üÂÔ·ÁÀ®¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Å¬¹çÅª´üÂÔ¡Êadaptive expectation¡Ë¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¾Íè¤ÎÊª²ÁÍ½ÁÛ¡Ê´üÂÔ¡Ë¤¬²áµî¤ÎÊª²Á¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
Áí³ç¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Í½ÁÛÊª²Á¾å¾ºÎ¨¡Ê¿Í¡¹¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ëÊª²Á¤Î¾å¤¬¤êÊý¡Ë¤Ï¡¢¡¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2¡ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥ë¥Ã¥¥ó¥°¤Ê´üÂÔ·ÁÀ®¡Ë¤È¢¡Ö²áµî¤ÎÊª²Á¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤ÎÍ×ÁÇ¡ÊÅ¬¹çÅª¤Ê´üÂÔ·ÁÀ®¡Ë¤Î2¤Ä¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Û¤«¤Î¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¢¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê²áµî¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¸«²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸«²ò¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸í¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÍ½ÁÛ¤¬²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æü¶äÆâ¤Ç¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ°ÊÁ°¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç2Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¬¹çÅª´üÂÔ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ò»Ï¤á¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±»ñ¶â¶¡µë¤ÈÄ¶Äã¶âÍø¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¬¹çÅª´üÂÔ¤¬º¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Æ²¡¹½ä¤ê¤Î½Û´ÄÏÀË¡¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢Æü¶ä¤Ï¡ÖÅ¬¹çÅª¤Ê´üÂÔ·ÁÀ®¡×¤ËÂå¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¡Ö¥Î¥ë¥à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î´üÂÔ·ÁÀ®¤ÎµÄÏÀ¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¤âÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥Î¥ë¥à¡Ê¼Ò²ñÄÌÇ°¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤â½¾¶È°÷¤â¤ß¤Ê¤¬¥Î¥ë¥à¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤Î¹ñ¤Ë¤â¼Ò²ñÄÌÇ°¤Ï¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Êª²Á¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Î¥ë¥à¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Æ²¡¹½ä¤ê¤Î½Û´ÄÏÀ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¡ÖÅ¬¹çÅª¤Ê´üÂÔ·ÁÀ®¡×¤â¡Ö¥Î¥ë¥à¡×¤â¡¢·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î»ö¸åÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¥Î¥ë¥à¤¬º¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¤È¸À¤¤¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥Î¥ë¥à¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¾ÍèºÆ¤ÓÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Î¥ë¥à¤Ï¤ä¤Ï¤êº¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤òÊä´°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤â¼ÂÀÓ¤Î¸åÄÉ¤¤¤Î°õ¾Ý¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¥Î¥ë¥à¤¬²õ¤ì¤¿¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ë¥à¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤ÊÍ×°ø¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÆâÅÄÉûÁíºÛ¤¬2024Ç¯2·î¤Î°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥ì´ü¤Î¥Î¥ë¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¡ØÄÂ¶â¤äÊª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ËÂåÉ½¤µ¤»¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¡¦À¯¼£Åª¤Ê¹½Â¤¤â´Þ¤ó¤ÀÊ£¹çÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢²áÅö¶¥Áè¤ÈËýÀÅª¤Ê¼ûÍ×ÉÔÂ¡¢Ï«Æ¯¼ûµë¤Î¼å¤µ¤È¸ÛÍÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù³Æ¼ï¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ØÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤ò¸Û¤¨¤¿¤³¤È¡Ù¤¬·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê2024Ç¯2·î8Æü¡¡ÆàÎÉ¸©¶âÍ»·ÐºÑº©ÃÌ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÅÄÉûÁíºÛ°§»¢¡Ë
Æü¶ä¤¬¥Î¥ë¥à¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÍ×°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¸«²ò¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¼«¿È¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤äÊª²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÄãÀ¸»ºÀ´ë¶È¤Î²¹Â¸¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤Î·ã¤·¤µ¤È¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¹ÅÄ¾À¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¶âÍ»À¯ºö¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¯ºö¤Ë»ñ¤¹¤ëµÄÏÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£11Ç¯¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ¼Á²ÝÂê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎµÄÏÀ¤Î¿ÊÅ¸¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄ»öÍ×»Ý¤Ë¤ß¤ëºâÀ¯µ¬Î§¤ò½ä¤ëµÄÏÀ
¡Ö¶¯µ¤¡×¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Îµò¤Ã¤ÆÎ©¤Ä´ðÈ×¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤Ï¡¢ÉûºîÍÑ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤Ç¤¤¤¦¡¢³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤«ÈÝ¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾Úµò¤Ð¤«¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤È¿¾Ú¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¤·¹¸þ¤ò¤¤¤¦¡£
°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸ú²Ì¤ÏÉûºîÍÑ¤ò¾å²ó¤ë¡×¤¬Æü¶ä¤Î¾ïÅå¶ç¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Æü¶ä¤âºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤Î·üÇ°¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸ú²Ì¤ÏÉûºîÍÑ¤ò¾å²ó¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¸À¤¨¤ë¤Û¤É³Ú´ÑÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢Æü¶äÆâ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Æü¶ä¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎÌó10Æü¸å¤Ë¡Ö¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¼ç¤Ê°Õ¸«¡Ë¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè²ó¤Î²ñ¹ç¤Î¡Ö¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¡×¡Ê°Ê²¼¡¢µÄ»öÍ×»Ý¡Ë¤¬¡¢Ìó1¥õ·îÈ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎµÄÏÀ¤«¤é¤Ï¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ë¤è¤ë¶¯µ¤¤ÎÂÐ³°ÀâÌÀ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÀ¯ºö¤Î¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö°Ñ°÷¤ÎÒñ¶ã¤¹¤ë»Ñ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡ÊµÄ»öÍ×»Ý¤Ê¤É¤òÄÌÆÉ¤¹¤ë¤È¡¢9Ì¾¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¸Â³¦¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê2016Ç¯7·î²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¡Ë¡¢¡ÖÁá´ü¤Ë¡ØÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¡Ù¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÉûºîÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ëºÇÁ±¤Î½èÊýäµ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê2021Ç¯3·î²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉûºîÍÑ¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉûºîÍÑ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Ñ°÷¤¬¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¶âÍ»Ãç²ðµ¡Ç½¤ä¶âÍ»»Ô¾ì¤Îµ¡Ç½ÅÙ¤Ø¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎßÀÑÅª¤ÊÀ¼Á¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÅÀ¸¡¤¹¤Ù¤¡×¡Ê2021Ç¯1·î²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¡Ë¡¢¡Ö»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÎßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉûºîÍÑ¤â¤Ä¤Ö¤µ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê2021Ç¯3·î²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢ÉûºîÍÑ¤Ë¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤¹°Ñ°÷¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬ÉûºîÍÑ¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
Âè4¾Ï¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¤Ï¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºâÀ¯¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡×¡Ê2013Ç¯5·î²ñ¹ç¤Î¡ÖµÄ»öÍ×»Ý¡×¡Ë¡¢¡Ö²¿¿Í¤«¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢¶âÍø¤Î°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºâÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç§¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯·òÁ´²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡×¡Ê2013Ç¯7·î²ñ¹ç¤Î¡ÖµÄ»öÍ×»Ý¡×¡Ë¤Ê¤É¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´üÂÔ¤¹¤ë»Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Î³«»Ï¤«¤é1Ç¯¼å¤¬²á¤®¤¿2014Ç¯½é¤á¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£2014Ç¯Åö»þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ÃÈñÁýÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê¥µ¥äÅö¤Æ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢Æü¶ä¤¬À¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä¤Ï¹ñºÄ¤ÎÂçÎÌÇã¤¤Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö¤ÎËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÈéÆù¤Ë¤â¡¢¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤¬Áý¤¨¡¢¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇºâÀ¯µ¬Î§¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌÇã¤¤Æþ¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉûºîÍÑ¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿³µÄ°Ñ°÷¤Ï5Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎËþÎ»¤È¤È¤â¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂÅö½é¤Î¿³µÄ°Ñ°÷¤¬Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¿³µÄ°Ñ°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤ò°Ý»ý¤·¡¢ºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¶Ø»ß¤Î¼ñ»Ý¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¿¢ÅÄÆü¶ä¤Ï½Å¤¤½ÉÂê¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡¦»³ËÜ¸¬»°¡Ø°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Îºá¤ÈÈ³¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌî¿´Åª¤Ê·ÐºÑ¼Â¸³¤Î¸ùºá¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2%¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¡¢£²Ç¯¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿ÉûºîÍÑ¤Î¶¯¤¤¶âÍ»À¯ºö¤ò11Ç¯¤âÂ³¤±¡¢»ö¼Â¾å¤ÎºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯µ¬Î§¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎºâÌ³¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿¢ÅÄÆü¶ä¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤º¤Æñ¤ÈÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡Ö½Ð¸ý¡×¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö±ã¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎFRB¤Ë´°Á´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¹õÅÄ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¡ÖÄ¹Ã»¶âÍøÁàºî¡Ê¥¤¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥Ö¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤È¤¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë