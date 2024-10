世界を目指す挑戦であり、彼らの歩みの記録であり、名刺代わりの一枚――。9月23日にリリースされたNumber_iの1stフルアルバム『No.Ⅰ』は、そんな作品だ。

「フルアルバムではないから」と“0”とした前作のミニアルバム『No.O -ring-』に続く、正真正銘の“1”作目。頂点を目指す、または史上最高(GOAT)な作品という意味の“No.1”。読み方は異なるが、「Number=No.」とすればセルフタイトルでもある。タイトルだけでもさまざまな想いが読み取れるグループ初のフルアルバムには、彼らのインスピレーションと探求心、そして確かなスキルによって生み出された多彩な楽曲が詰まっている。

世界への道のりは平坦なものではないだろう。どの道が正解とも限らないだろうし、そもそも進むべき道すら見えないかもしれない。しかし、やってみなければわからない。デビューから9カ月、エスカレーターではなく獣道を、彼らは手探りしながら一歩ずつ進んできた。Spotifyのグローバルチャート「TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL」で同アルバムが4位にチャートインしたことは、そのひとつの成果だ。

アルバムの新録曲に加え、デビュー曲「GOAT」からのリリース作品、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の各ソロ楽曲も収録された『No.Ⅰ』。本稿では、各サブスクリプションサービスでも聴くことのできる13曲について紐解いていく。

■INZM

前作『No.O -ring-』に引き続き、今作でもメンバーがそれぞれ各楽曲のプロデュースを担当している。リードトラックの「INZM」は、神宮寺によるプロデュース。「GOAT」「BON」の系譜に連なるHIPHOPに、ロックサウンドを取り入れた力強いナンバーだ。アルバムの冒頭から〈一瞬で虜さ〉と歌われるのが挑発的で、それを体現するような途中のBPMチェンジ、シャウト気味のボーカルで畳み掛けていくラストなど、先の読めない展開が面白い。歌詞には随所に“3”という数字やそれにちなんだ言葉が盛り込まれ、『GOAT』『No.O -ring-』に続く3作目であることを強調するとともに、この3人で突き進むという意志が伝わってくる。

■なんかHEAVEN

岸によるプロデュース。タイトルの“HEAVEN”(天国)を表すようにして、浮遊感のあるトラックと脱力的なラップがサイケデリックな雰囲気を醸し出している。かと思いきや、〈What Does This Feelin’ Mean?/風が気持ちいい〉のような耳馴染みのよいメロディが現れ、異物感と気持ちよさが両立されているのがこの曲の面白いところ。こういう変化球的な曲は、普通であればもう少し後ろに配置するアーティストが多いと思うのだが、堂々と2曲目に持ってくるあたりにNumber_iとしての攻めの姿勢を感じてしまう。

■ICE

「なんかHEAVEN」と同じく岸プロデュースだが、テイストをまたガラリと変えた愛を歌うナンバー。情熱的なラテンサウンドや〈On me on me on me this way〉などのリズミカルなフレーズが気持ちの高揚感を表しているのに対し、ボーカルは派手に盛り上げず、クールに歌い上げているのが印象的。わずか2分半と、アルバムのなかでは尺がいちばん短い。間奏やアウトロもなく冒頭から流れるように歌われ続けることも、静まることのない熱っぽさが表現されているように思う。

■Bye 24/7

神宮寺のソロ楽曲。手掛けたのは、以前から彼と親交があり、『No.O -ring-』でも「i」を楽曲提供したKEEN(C&K)。同じ部屋で過ごしていた相手のことを今も想い続ける心情と情景描写が詰まったバラードだ。Spotifyで公開されたインタビュー「Liner Voice」(※1)で「ボーカルが際立つ楽曲に挑戦したかった」と話していたとおり、神宮寺の透き通るような歌声と繊細な表現に引き込まれる。比較的高いキーの時の彼の歌声にはどこか儚さを感じるのだが、切ない楽曲の世界観によって、その歌声の魅力が存分に発揮されている。

■JELLY

人がノリやすいBPMから決めたという、神宮寺プロデュース曲。金木犀の香りが秋の到来を告げるように、季節の変化を表すモチーフは数あると思うが、この曲はカブトムシのゼリーの甘い香りに着想を得て“夏の終わり”をテーマに制作したという点が面白い。歌詞には〈夏の終わり〉といった直接的な表現のほか、〈お祭りの金魚〉〈花火〉といった夏を連想させる言葉も含まれている。サビのパートが3回繰り返されるが、3回目だけ歌割りが変更されており、アウトロの岸のスキャットも含めて最後まで飽きさせない工夫が見られる。

■透明になりたい

作詞曲とアレンジをVaundyが手がけた平野のソロ楽曲。歌詞は平野が過去に見た夢がモチーフになっているといい、ゆったりとした浮遊感のあるサウンドが白昼夢=非現実感を表している。ボーカルは、平野が思うVaundyの“ダサさ”や“儚さ”を表現するような歌い方を参考にしたという。全体的に軽めの発音とアンニュイな雰囲気からは、相手の隣にいることが叶わない虚しさを表現するとともに、平野のVaundyに対するリスペクトも感じられた。HIPHOP調の曲で見られる低音で鋭い歌声とはまた異なる、平野の新しい扉が開かれたように思う。

■Numbers

岸→神宮寺→平野の順に繰り広げられる、いわば自己紹介ソング。1枚目のフルアルバムにこういった楽曲が入ることは必然だったように思うし、この曲があることで、より『No.Ⅰ』が彼らの名刺代わりと言える作品に仕上がったのではないだろうか。歌詞には彼らの発言やこれまでの楽曲といったファンならピンとくる言葉が盛り込まれている。曲調もそれぞれの歌唱パートによって変わり、3人の個性を堪能できるのも嬉しい。

■Recipe

平野と神宮寺がそれぞれ敬愛するアーティストとソロ楽曲を制作したのに対し、岸のソロ楽曲はセルフプロデュース。加えて自身作曲、さらにギター演奏にも参加する形で作品を届けるところも、いつも想像を超えて驚かせ、楽しませてくれる岸らしい。〈It’s okay to sing a song with a guitar out of tune〉と歌われているとおり、部屋のなかでそっと歌われているようなボーカルとミニマルなサウンド。英詞が多めなのは、聴き心地の好さを追求したものだろう。〈誰かのために背伸びしてばかりで/ぐらついた自尊心 たてなおせたらいいな〉といった心の揺れも歌われており、「頑張りすぎなくていい」と伝えてくれるような、優しい温度感を持つ楽曲だ。

■iLY

メンバー全員プロデュースの楽曲。6月の有明アリーナ公演期間に制作を始め、それぞれの歌唱パートは自身が作詞を手がけたという。Number_iのファンネーム・iLYsは、「I Love You」の略にsをつけた“愛しい人たち”という意味だ。Number_iを左、iLYsを右に置けば“i=愛”で手が繋がれるわけで、ファンへの愛のメッセージソングであること、タイトルにsがないのは一人ひとりに向けて歌われているからだということが伝わってくる。曲順通りに聴けば、アルバムに収録される新曲はこれがラスト。ファン想いの彼ららしいあたたかなナンバーでアルバムの第一部が締めくくられるのだ。

■GOAT

アルバムはここから、既発曲がリリース順に収録されている。Number_iの始まりの歌であり、鮮烈なデビューを飾った「GOAT」は、リリースから9カ月が経った今は序章に過ぎなかったのだと感じる。これ以降も彼らは、独創的なアイデアと自分たちがリアルタイムに伝えたいことを上手く楽曲に落とし込み、唯一無二の作品を生み出していった印象だ。その原点である「GOAT」=“Greatest of All Time”(史上最高)は、常に高みを目指す彼らを象徴する楽曲としてあり続けるだろう。

■Blow Your Cover

3月にリリースされた1stシングル『GOAT』収録曲であり、4月にシングルカットされた一曲。HIPHOP調の「GOAT」とはまったく異なるメロウなR&Bで、Number_iの楽曲の多彩さを示したと同時に、彼らの表現力の幅を広げた楽曲だと思う。大人の恋愛を描いた楽曲という点でいえば、その要素は今作で「ICE」に引き継がれており、新たに得た引き出しをまた次に活かしていく彼らの姿を、一枚のアルバムで辿ることができる。

■BON

『No.O -ring-』のリードトラック。日本文化を感じさせる言葉の数々、曲中で取り入れられている和楽器は、プロデュースした平野によれば「from Japanらしさを出したかった」のだという。海外でも人気が高まりつつある盆栽に目をつけ、自分たちの成長ストーリーになぞらえた平野の鋭さ。さらには、盆栽を支える針金をファンとの関係性に喩えたのもユニークだ。スピード感のある展開がクセになると同時に、日本を背負って世界へ行くという彼らの強い姿勢が伝わってくる楽曲。

■INZM (Hyper Band ver.)

〈繋がっちまった終着駅はスタートラインへ〉とも告げるように、アルバムは「INZM」で始まり、再び「INZM」で幕を閉じる。最後に配置された「INZM (Hyper Band ver.)」は、生バンドを取り入れ、楽曲のロック要素を前面に打ち出したアレンジ版。原曲との違いを確認するために1曲目に戻り、そのままもう一周聴くことを促すような構成はニクいし、偶然か否か、「INZM」のMVがループするストーリーだったのとも繋がっているように感じてしまう。〈3本指咥える123〉と勢いよく終わるあたりに、次なる4作目への期待も高まる。

(文=かなざわまゆ)