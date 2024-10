英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

exclusive

雰繊貌叛蠹な、専用の、排他的な

◆雰繊帽盖蕕福富裕層向けの

(形)矛盾する、相いれない

exclusive:外に(ex)閉じる(clude)イメージ

exclusiveはexclude(〜を除外する)の形容詞形。

excludeは〈ex-(外に)+clude(閉じる)〉という成り立ちでできた語で、「外に誰かを閉め出したうえで扉を閉じる」から「除外する、排除する」という意味を表す。ちなみに反意語のincludeは「〜を含む」。

この形容詞形exclusiveは「他を除外する」から 崙叛蠹な、専用の、排他的な」という意味を表す。

一方、なぜ△筬のような意味があるのか今まで分からなかった人がいるかもしれない。

◆峭盖蕕福富裕層向けの」については、「一般人を除外する」というイメージからこうした意味が生じたものだ。

「矛盾する、相いれない」は「(2つの事柄が)互いに排除し合う」ということから「矛盾する、相いれない」の意味でも使われると考えておこう。

の意味では基本的にmutually exclusive(互いに相いれない)という形で用いる(mutuallyは「相互に」)。

また、ここでは副詞形exclusively(〜のみで、独占的に)もあわせて見ていくことにする。

独占的な、専用の、排他的な

We have exclusive rights to use the logo.

我々にはそのロゴの独占使用権がある

The pool is for the exclusive use of our guests.

プールはお客様専用です

Do you have exclusive access to the database?

そのデータベースへの独占的なアクセス権がありますか?

This plan is exclusive to our members.

このプランはメンバー限定です

◆ exclusive to 〜で「〜に限定・専用の」

Check out our exclusive interview with Hulk Hogan.

我々のハルク・ホーガンの独占インタビューをご覧ください

◆ これと関連して、exclusive report(独占レポート)、exclusive coverage(独占報道)などの表現を覚えておこう

高級な、富裕層向けの

This is one of the most beautiful and exclusive hotels in Los Angeles.

これはロサンゼルスで最も美しく、高級なホテルの1つだ

Michelle went to an exclusive girls' school in London.

ミシェルはロンドンのお嬢様学校に通っていた

It is known to be the oldest and most exclusive club in the U.S.

それはアメリカで最も古く、最高級のクラブとして知られる

矛盾する、相いれない

Security and privacy are mutually exclusive.

セキュリティーとプライバシーは相いれない

These two options are not mutually exclusive.

この2つの選択肢は両立可能だ

◆ not mutually exclusiveで「両立可能」

Please note that all prices are exclusive of taxes.

価格は全て税抜ですのでご注意ください

◆ exclusive of 〜は「〜を除いて、〜は含まれない」というややフォーマルな表現。inclusive of 〜なら「〜を含めて」

exclusively「〜のみで、独占的に」

Nuclear energy should be used exclusively for peaceful purposes.

原子力エネルギーは平和目的のみに使うべきだ

◆ exclusivelyはこのように、文中の何かを指して「〜のみ」という意味を表す。この文ではonlyに置き換え可能

Our staff are almost exclusively female.

私たちのスタッフは、ほぼ全員女性だ

□ note(動)〜に注意する

□ nuclear(形)原子力の、核の

□ purpose(名)目的

