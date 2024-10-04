4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比変わらずの3万8600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8552.06円に対しては47.94円高。出来高は1万5233枚だった。



TOPIX先物期近は2691ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比7.29ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38600 +0 15233

日経225mini 38610 +10 254097

TOPIX先物 2691 +5 13552

JPX日経400先物 24585 -75 777

グロース指数先物 631 -3 878

東証REIT指数先物 売買不成立



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