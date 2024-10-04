　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比変わらずの3万8600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8552.06円に対しては47.94円高。出来高は1万5233枚だった。

　TOPIX先物期近は2691ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比7.29ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38600　　　　　　+0　　　 15233
日経225mini 　　　　　　 38610　　　　　 +10　　　254097
TOPIX先物 　　　　　　　　2691　　　　　　+5　　　 13552
JPX日経400先物　　　　　 24585　　　　　 -75　　　　 777
グロース指数先物　　　　　 631　　　　　　-3　　　　 878
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース