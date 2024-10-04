ポルトvsマンチェスター・U スタメン発表
[10.3 ELリーグフェーズ第2節](エスタディオ・ド・ドラゴン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ポルト]
先発
GK 99 ディオゴ コスタ
DF 23 ジョアン マリオ
DF 24 ネウエン・ペレス
DF 74 フランシスコ モウラ
DF 97 Zé Pedro
MF 6 ステファン エウスタキオ
MF 16 ニコ・ゴンザレス
MF 22 A. Varela
FW 9 サム・オモロディオン
FW 11 ペペー
FW 13 ガレノ
控え
GK 14 クラウディオ ラモス
DF 3 チアゴ・ジャロ
DF 52 Martim Fernandes
MF 8 マルコ グルイッチ
MF 10 ファビオ・ビエイラ
MF 15 Vasco Sousa
MF 17 イバン ハイメ
MF 20 アンドレ フランコ
MF 86 Rodrigo Mora
FW 19 ダニー ナマソ
FW 27 D. Gül
FW 70 ゴンサロ ボルジェス
監督
Vítor Bruno Clara Santos Mota Fernandes
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 43 T. Collyer
MF 44 ダニエル ゴア
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ポルト]
先発
GK 99 ディオゴ コスタ
DF 23 ジョアン マリオ
DF 24 ネウエン・ペレス
DF 74 フランシスコ モウラ
DF 97 Zé Pedro
MF 6 ステファン エウスタキオ
MF 16 ニコ・ゴンザレス
MF 22 A. Varela
FW 9 サム・オモロディオン
FW 11 ペペー
控え
GK 14 クラウディオ ラモス
DF 3 チアゴ・ジャロ
DF 52 Martim Fernandes
MF 8 マルコ グルイッチ
MF 10 ファビオ・ビエイラ
MF 15 Vasco Sousa
MF 17 イバン ハイメ
MF 20 アンドレ フランコ
MF 86 Rodrigo Mora
FW 19 ダニー ナマソ
FW 27 D. Gül
FW 70 ゴンサロ ボルジェス
監督
Vítor Bruno Clara Santos Mota Fernandes
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 43 T. Collyer
MF 44 ダニエル ゴア
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります