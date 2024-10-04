[10.3 ELリーグフェーズ第2節](エスタディオ・ド・ドラゴン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ポルト]

先発

GK 99 ディオゴ コスタ

DF 23 ジョアン マリオ

DF 24 ネウエン・ペレス

DF 74 フランシスコ モウラ

DF 97 Zé Pedro

MF 6 ステファン エウスタキオ

MF 16 ニコ・ゴンザレス

MF 22 A. Varela

FW 9 サム・オモロディオン

FW 11 ペペー

FW 13 ガレノ

控え

GK 14 クラウディオ ラモス

DF 3 チアゴ・ジャロ

DF 52 Martim Fernandes

MF 8 マルコ グルイッチ

MF 10 ファビオ・ビエイラ

MF 15 Vasco Sousa

MF 17 イバン ハイメ

MF 20 アンドレ フランコ

MF 86 Rodrigo Mora

FW 19 ダニー ナマソ

FW 27 D. Gül

FW 70 ゴンサロ ボルジェス

監督

Vítor Bruno Clara Santos Mota Fernandes

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 43 T. Collyer

MF 44 ダニエル ゴア

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります