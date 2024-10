【「Until Dawn -惨劇の山荘-」PS5/PC版】10月4日 発売価格:7,980円CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、ホラーアドベンチャー「Until Dawn -惨劇の山荘-」のプレイステーション 5/PC版を10月4日に発売する。価格は7,980円。なお、Epic Gamesでは、10月5日より利用可能となる。PC版をプレイするには、PlayStation Networkのアカウントが必要となる。

「Until Dawn -惨劇の山荘-」は、2015年に発売されたSupermassive Gamesによるホラーアドベンチャー。本作はそのリメイク作となるPS5/PC版で、Ballistic Moonにより開発されている。

PS5/PC版となる本作では、UNREAL Engine 5でフルリメイク。キャラクターモデルやゲームの舞台、操作可能なオブジェクト、視覚効果、アニメーションなど、PS5とPCの両方でより高い体験を得られるよう新たに設計し直されている。

オリジナル版から進化

映画的な恐怖

映像や、ストーリー要素、シーンが作り直されたことにより、ビジュアルや、ストーリーの流れ、感情の揺さぶりが強化。キャラクターモデルもアップデートされており、主人公たちの置かれた精神的・肉体的な状態がよりリアルに伝わるように製作されている。

新たな視点から描かれる恐怖

カメラが固定されていたプレイステーション 4向けのオリジナル版とは違い、三人称視点カメラを採用。これまで不可能だった角度から本作の世界を探索できる。新しくなったエリアで、一新されたキャラクターの移動アニメーションとインタラクションを体験できる。

恐怖のサウンド

BGMとサウンドデザインも完全リメイク。オーディオはリマスターされている。「オーメン:ザ・ファースト」や「ウィッチ」の音楽も担当したホラー映画作曲家のマーク・コーヴェン氏によるリメイク楽曲が収録されている。

「Until Dawn -惨劇の山荘-」ゲーム概要

8人全員を操作

ストーリーを通して、8人の若者たち全員を操作。キャラクターたちが互いにどのような関係を築くか、そして生きて夜明けを迎えられるかどうかは、プレーヤーが下した決断によって決まる。

バタフライエフェクト

プレーヤーの選択が運命を左右する。各選択は、大なり小なり物語の展開に影響を及ぼし、キャラクターの生死を分けることになる。しかし、死は終わりではない。プレーヤーの作り出すストーリーに合わせて、ゲームの流れは変化していく。ストーリーは複雑に分岐していき、その結末も複数用意されている。

運命はあなた次第

道徳心と、反射神経と、とっさの機転が試される、究極の試練に挑んでいく。困難な選択を迫られても冷静さを保ち、決断を下そう。瞬時の判断が、生死を分ける。

第六感

PS5版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックによって「Until Dawn -惨劇の山荘-」の世界をリアルに体験。迫りくる足音や、キャラクターの身の震え、動揺、鼓動を体感できる。また、近くにあるトーテムを感知する助けにもなる。トーテムは、訪れる可能性のある未来を予言してくれる特別な収集物だ。

