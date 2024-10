【ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇】放送開始日:10月4日より毎週金曜24時30分~放送局:TOKYO MXほか最速配信:ABEMAにて地上波1日先行配信

キービジュアル

アニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」が、TOKYO MXほかにて10月4日24時30分より放送開始となる。最速配信はABEMAにて地上波1日先行で実施される。

本作は、大森藤ノ氏による同名ライトノベルのアニメ化作品。今回放送されるのは、2023年1月から3月にかけて放送された「深章 厄災篇」に続く、TVアニメシリーズの第5期となる。

第5期では主人公・ベルのもとに酒場の看板娘・シルから「ベルさんへ 今度の女神祭、二人だけでデートしてください。 シルより」という手紙が届き、実りの祝祭「女神祭」をめぐる物語が描かれる。

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」詳細

ティザービジュアル

・放送開始日:10月4日より毎週金曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAにて地上波1日先行配信

【「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇」あらすじ】

女神祭――迷宮都市オラリオが活況に包まれる、実りの祝祭。

豊穣を象徴する女神たちは祭壇に奉られ、その中にはあの『美の女神』の姿も。

ダンジョン深層という死地から生還を果たし、日常を取り戻したベル・クラネルもまた、女神祭の賑わいを楽しむはずだった……

――とある酒場の娘から一通の手紙が届くまでは。

『ベルさんへ 今度の女神祭、二人だけでデートしてください。 シルより』

都市の片隅、小さな酒場で固まった、少女のたったひとつの決意が、少年と迷宮都市を狂わせていく。

そして、『最強』を標榜する『強靭な勇士(エインヘリヤル)』達が今、動き出す。

これは、少年が歩み、少女が望む――【眷族の物語(ファミリア・ミィス)】――

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会