今日の歴史（１０月４日）
１９３５年：韓国初のトーキー（発声）映画「春香伝」公開
１９５０年：韓国の米軍放送（ＡＦＫＮ、現ＡＦＮコリア）ラジオがソウルで初の電波発信
１９７９年：国会が新民党の金泳三（キム・ヨンサム）議員を除名
１９８３年：イスラエルと国交樹立
１９９０年：韓国軍二等兵、国軍保安司令部が民間人約１３００人を監視していた事実を暴露
１９９９年：月城原発３号機原子炉の重水漏れで作業者２２人が放射線被ばく
２００１年：南北当局者が金剛山観光活性化会談を開催
２００７年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領と北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記による北朝鮮・平壌での南北首脳会談で共同宣言を発表、朝鮮戦争終戦宣言に向けた首脳会談推進や黄海平和地帯の設置など盛り込む
２００７年：北朝鮮核問題を巡る６カ国協議が合意文を採択、北朝鮮核施設の年内無能力化を明示
２０１４年：仁川アジア競技大会閉幕、閉会式に北朝鮮の最高幹部３人が出席
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９５０年：韓国の米軍放送（ＡＦＫＮ、現ＡＦＮコリア）ラジオがソウルで初の電波発信
１９７９年：国会が新民党の金泳三（キム・ヨンサム）議員を除名
１９８３年：イスラエルと国交樹立
１９９０年：韓国軍二等兵、国軍保安司令部が民間人約１３００人を監視していた事実を暴露
１９９９年：月城原発３号機原子炉の重水漏れで作業者２２人が放射線被ばく
２００７年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領と北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記による北朝鮮・平壌での南北首脳会談で共同宣言を発表、朝鮮戦争終戦宣言に向けた首脳会談推進や黄海平和地帯の設置など盛り込む
２００７年：北朝鮮核問題を巡る６カ国協議が合意文を採択、北朝鮮核施設の年内無能力化を明示
２０１４年：仁川アジア競技大会閉幕、閉会式に北朝鮮の最高幹部３人が出席
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