¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¸½Ìò°úÂà¤Î»³ºê¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤«¡©¡Ö¶õ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿ÀµÜ¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¹ë±«
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£µ¹Åç¡×¡Ê£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡ºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡õ»³ºê¤Î°úÂà»î¹ç½ªÎ»¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÏÇò¤¤¥â¥ä¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤â±«¤Ï¹ß¤ê¡¢»î¹çÃæ¤â±«µÓ¤Ï°ì»þ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡££¹·î£²£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²·³ºÇ½ªÀï¤â±«¡£±«Â³¤¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î»³ºê¤Ï¡ÖÂç¾¾¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¡Ø¶õ¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£¸ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Ö´ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£»°²ó¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»°¼ÔËÞÂà¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤Î²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶å²ó¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤â½ä¤ê¡¢º¸Á°°ÂÂÇ¡£¸½Ìò°úÂà¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¿ÀµÜ¤¬¡È¹æµã¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£