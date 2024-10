熊本県は、地域性を活かしたその魅力と実績、最新情報を満載した「自動車関連企業立地セミナー2024」を、愛知県名古屋市にて10月17日(木)に開催します。

熊本県「自動車関連企業立地セミナー2024」

タイトル:熊本県自動車関連企業立地セミナー2024

開催日時:2024年10月17日(木)

セミナー 15時30分〜18時

講師を囲む交流会 18時15分〜19時15分

会場 :名鉄グランドホテル

(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号)

参加費 :無料

定員 :180名 ※参加者多数の場合は抽選となります。

申込締切:2024年10月4日(金) 17時00分

<お申込み方法>

WEB申込フォーム: https://forms.gle/F229NzpU6ChEocNA8

熊本県は、地域性を活かしたその魅力と実績、最新情報を満載した「自動車関連企業立地セミナー2024」を、愛知県名古屋市にて10月17日(木)に開催。

熊本県がなぜ世界屈指の企業から注目を集めているのか。

その魅力を会場で確認できます。

申込締切が10月4日(金)に迫っています。

(主催:熊本県・熊本県企業誘致連絡協議会)

<プログラム>

講演(1) 会社を取り巻く環境変化に対応した取り組み

講師:トヨタ自動車九州株式会社 技術本部 統括部長 和泉 晃二 氏

講演(2) 熊本地震・コロナ禍を乗り越えて、「創造的復興」を目指した取り組み

講師:アイシン九州株式会社 代表取締役社長 遠藤 眞 氏

講演(3) 九州エフ・シー・シーの歩みと第二の創業に向けた挑戦

講師:株式会社九州エフ・シー・シー 代表取締役社長 山田 智彦 氏

講演(4) 選ばれる熊本〜くまもと新時代〜

講師:熊本県知事 木村 敬

講師を囲む交流会

時間:18:15〜19:15 ※参加費無料

日本のみならず世界から注目されている熊本には、多様な産業のビジネスチャンスが広がっています。

熊本県自動車関連企業立地セミナー2024 チラシ裏

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 半導体や自動車産業に強みを持つ熊本の魅力を体感!熊本県「自動車関連企業立地セミナー2024」 appeared first on Dtimes.