ボルシアMGティム・クラインディエンストが初招集! UNLを戦うドイツ代表メンバー
ドイツサッカー連盟(DFB)は3日、UEFAネーションズリーグに臨むドイツ代表メンバーを発表した。リーグAのグループA3を戦うドイツは11日に敵地でボスニア・ヘルツェゴビナと、14日にホームでオランダと対戦する。
チームを率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は10月の2試合に向けて23人を招集。FWティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)が初選出となった。DFアントニオ・リュディガー(R・マドリード)とFWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)が復帰を果たし、負傷離脱中のGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)は招集外となっている。
以下、ドイツ代表メンバー
▽GK
ヤニス・ブラスビヒ(ザルツブルク)
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
▽MF
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
▽FW
カイ・ハバーツ(アーセナル)
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)
チームを率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は10月の2試合に向けて23人を招集。FWティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)が初選出となった。DFアントニオ・リュディガー(R・マドリード)とFWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)が復帰を果たし、負傷離脱中のGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)は招集外となっている。
▽GK
ヤニス・ブラスビヒ(ザルツブルク)
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
▽DF
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
アントニオ・リュディガー(R・マドリー)
▽MF
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)
パスカル・グロス(ドルトムント)
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
ジャマル・ムシアラ(バイエルン)
▽FW
カイ・ハバーツ(アーセナル)
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)