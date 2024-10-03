　ドイツサッカー連盟(DFB)は3日、UEFAネーションズリーグに臨むドイツ代表メンバーを発表した。リーグAのグループA3を戦うドイツは11日に敵地でボスニア・ヘルツェゴビナと、14日にホームでオランダと対戦する。

　チームを率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は10月の2試合に向けて23人を招集。FWティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)が初選出となった。DFアントニオ・リュディガー(R・マドリード)とFWセルジュ・ニャブリ(バイエルン)が復帰を果たし、負傷離脱中のGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)は招集外となっている。

　以下、ドイツ代表メンバー

▽GK

ヤニス・ブラスビヒ(ザルツブルク)

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

▽DF

マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)

ベンヤミン・ヘンリヒス(ライプツィヒ)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

バルデマール・アントン(ドルトムント)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

アントニオ・リュディガー(R・マドリー)

▽MF

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

クリス・フューリッヒ(シュツットガルト)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)

フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

▽FW

カイ・ハバーツ(アーセナル)

セルジュ・ニャブリ(バイエルン)

デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)

ティム・クラインディエンスト(ボルシアMG)