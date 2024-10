toは、デジタルマーケティング分析ツール「GENba(ゲンバ)」にInstagramにおけるユーザーへのメッセージ送信(DM)を効率化する機能「GENba DM」をリリースしました。

これにより、Instagram等のSNS経由での売上増加やSNS運用において優位性を得ることができます。

to「GENba」

toは、デジタルマーケティング分析ツール「GENba(ゲンバ)」にInstagramにおけるユーザーへのメッセージ送信(DM)を効率化する機能「GENba DM」をリリース。

これにより、Instagram等のSNS経由での売上増加やSNS運用において優位性を得ることができます。

●GENba DMが出来ること

(1)投稿に集まったコメントに対しての自動返信

コメントされたキーワードを自動認識し、投稿に指定したキーワードが入っているコメントをしたユーザーに対して自動でDMを送信します。

また送信内容はテキスト、画像、リンクと自由に設定できます。

(2)DMの自動返信

届いたDMに対してDM内の指定キーワード認識して自動返信を設定できます。

DM機能で双方向のコミュニケーションを活性化し、親密度を高めることができます。

(3)キャンペーン施策の工数削減

キャンペーン概要の送付、当選者の選定、当選・当落メッセージの送付を自動で行うことができます。

当選者の選定は指定フォロワー数以上、自身のアカウントがフォローされているかなどを条件に設定できます。

(4)メンションに対する自動送信

メンションに対するお礼メッセージなどを瞬時に送信することができます。

(5)インスタライブでのクーポン施策

インスタライブ中に指定したキーワードでコメントを頂くとライブ中に自動でDMが送信され、同時にクーポンの配布や購入リンクの送信することができます。

ライブ中のリアルタイムにWEB接客を実現することで、欲しいと思ったタイミングでDMによるアプローチが可能です。

●GENba DMの特徴

DM機能で度々懸念されているシナリオ作成もドラッグ&ドロップによるアクションを連結できる為、シナリオの流れを視覚的に把握しやすく設計しています。

操作性の高いシナリオ作成

またキャンペーン施策を遂行する場合、これまで応募者を1人1人手作業で確認していた面倒な作業も、抽選オプションによりフォロワー数の条件やフォロー状況の条件を選択することで、手間をかけずに当選者選定、当選/落選メッセージの送付まで完結することができます。

キャンペーンも全て自動化

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リアルタイムにWEB接客を実現!to「GENba」 appeared first on Dtimes.