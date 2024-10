活動理念に共感！ニチベイ「アルバルク東京」オフィシャルパートナー契約

ニチベイは、男子プロバスケットボールリーグB.LEAGUEに所属する「アルバルク東京」と、2024-25シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結しました。

ニチベイは、男子プロバスケットボールリーグB.LEAGUEに所属する「アルバルク東京」と、2024-25シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結。

■パートナー契約締結の背景

1941年創業の同社は、「Creation of Human Space」をメッセージとして掲げ、誰もが快適に過ごせる空間づくりの実現に向けて、先進的な窓まわり商品の開発と環境に配慮したものづくりに取り組んでいます。

今回、アルバルク東京の掲げる活動理念や、社会的責任プロジェクト「ALVARK Will」に力を注ぐ姿に共感し、オフィシャルパートナー契約の締結に。

■アルバルク東京について

アルバルク東京はプロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属するバスケットボールチームです。

2017-18シーズン、2018-19シーズンには2連覇を達成し、FIBA Asia Champions Cup 2019では日本初のアジアチャンピオンとなりました。

チーム名「ALVARK」は、「電撃」を意味するアラビア語を語源とし、スピーディーでアグレッシブなプレーで観客を魅了するというチームの意思を表現するとともに、AL=The、V=勝利(Victory)、ARK=箱舟の3つの言葉を掛け合わせ、「勝利を運ぶ箱舟」という意味を持ち合わせています。

