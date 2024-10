記念コラボ商品も！TATSUJIN『東亜プラン アーケード・マスターピース40周年』アニバーサリー

TATSUJINは、同社でライセンスを保持する「東亜プラン」ブランドのアーケードゲームが1984年のブランド誕生から40年を迎えたことに伴い、『東亜プラン アーケード・マスターピース40周年』アニバーサリーを2025年秋まで開催します。

TATSUJINは、同社でライセンスを保持する「東亜プラン」ブランドのアーケードゲームが1984年のブランド誕生から40年を迎えたことに伴い、『東亜プラン アーケード・マスターピース40周年』アニバーサリーを2025年秋まで開催。

■「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」サイトがオープン!

アニバーサリー開始に伴い、10月3日より「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーサイトをオープンしました。

東亜プラン作品へのメッセージや、記念コラボ商品など、アニバーサリー情報を発信予定です。

「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーは日本だけでなく世界同時展開を予定しています。

■マスターピース25作品がスマホで遊べるアプリ近日公開!無敵モードも!

「東亜プラン アーケード・マスターピース 40周年」を記念し、スマートフォン用ゲームアプリ「Amusement Arcade TOAPLAN」のサービスを近日中に開始します。

「Amusement Arcade TOAPLAN」は、「東亜プラン」マスターピースの中から25作品を、いつでもどこでも、好きな作品を「買い切り形式」で楽しめるゲームアプリです。

アプリインストール時にもれなく「TATSUJIN」が無料開放され、「タイガーヘリ」「飛翔鮫」「ワードナの森」「洗脳ゲーム TEKI・PAKI」「スノーブラザーズ」の5作品は体験版が楽しめます。

スキャンラインや、連射速度の設定、一部のゲームを除き無敵モードが使用できるコンフィグレーションも充実しており、お手持ちのコントロールパッドやアーケードコントローラーにも対応しています。

(※お使いの端末またはお手持ちのデバイスの動作環境を事前に確認してください)

Amusement Arcade TOAPLAN

▲Amusement Arcade TOAPLAN

選択画面横

▲「東亜プラン」のマスターピース25作品がスマホで遊べる!

自分だけのゲームセンターを作ろう

▲購入したゲームで自分だけのゲームセンターが作れる!海外版も収録!

スクリーンモード横

▲縦画面、横画面の切り替えが可能!(横画面)

スクリーンモード縦

▲縦画面、横画面の切り替えが可能!(縦画面)

製品名 :「Amusement Arcade TOAPLAN」

機種 :スマートフォン用アプリ(iOS、Android)

サービス開始時期 :近日サービス開始

提供価格 :無料ダウンロード、ダウンロード時にもれなく

「TATSUJIN」無料開放、アプリ内課金あり

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id1671696893

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tokyo.tatsujin.aat

■「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」記念配信決定!

2024年10月4日(金) よる8時〜

ゲーセンミカドYouTubeチャンネルにて、TATSUJIN X ゲーセンミカド「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」記念配信予定

ミカド配信宣伝画像

URL: https://www.youtube.com/live/0JMqa0quzBo

2024年10月7日(月) よる8時〜 (隔週月曜日配信)

TATSUJIN公式YouTubeチャンネル生配信「◯◯の達人」

様々な「達人」をゲストにお招きするTATSUJIN初のトークバラエティ生配信

TATSUJIN公式生配信

URL: https://www.youtube.com/@tatsujin301

■「東亜プラン」の思い出を投稿して特製ステッカーをもらおう!キャンペーン

「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーの開催を記念し、X(旧Twitter)にて投稿キャンペーンを実施します。

ハッシュタグ「#TOA40th」を付けてメッセージをご投稿いただいた中から、抽選で100名様に「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」非売品ゴールドエンブレム・ステッカーをプレゼントします。

ゴールドエンブレム・ステッカー

