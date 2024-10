軽量で遮音性・意匠性を兼ね備えた！リブグラフィ「パネル状の吸音材料」

リブグラフィは、従来の吸音材料とは異なり、遮音性・意匠性を兼ね備えた単一のパネル状の吸音材料を新開発しました(特許出願中)。

新開発した吸音材料はフェルトとポリエステル不織布の複層構造からなり、軽量かつ適度な剛性を持ちパネル自体を構造体の一部としてのプロダクト製作も可能です。

リブグラフィでは今回新開発の吸音材料を用いて住空間やオフィスなど様々な環境で利用出来る機能性を生かした新しいプロダクトを開発予定です。

リブグラフィ「遮音性・意匠性を兼ね備えた単一のパネル状の吸音材料」

【特徴】

・軽量

1平方メートルあたり3kg未満の重さとなり、複数の機能性を持ちながら一般的な遮音シートと同等程度、9mm厚の石膏ボードの半分以下の重量です。

・意匠性

従来の吸音材や遮音用途の材料では住空間での使用において表面仕上げを必要とすることが多くありました。

新開発の吸音材料ではパネルのまま住空間での使用を可能とするデザイン性を持ちます。

また、フェルト特有の柔らかく暖かみのある質感を持ち、表裏を同一の意匠にすることも別の意匠にすることも可能です。

・吸音性と遮音性の組み合わせからなる防音性能

吸音性と遮音性を併せ持つ仕様とすることで石膏ボードの半分以下の重量でより高い防音性を発揮します。

またポリエステルを原料とすることでウレタンよりも長期耐久性に優れ、グラスウール特有の皮膚への刺激性も存在しない素材となっています。

さらに表裏で吸音・遮音の異なる効果を使い分けが可能です。

・剛性

単一のパネル材料として適度な剛性を持ち、加工性にも富んでいます。

剛性と加工性の高さを生かし、木組みのような利用や空間を仕切るブースなどの構造体兼防音壁への使用も可能です。

・カスタマイズ性

吸音性、遮音性や厚み、重量、表面生地のカスタマイズを可能としており、様々なプロダクトに対応可能です。

適度な剛性を持ち、加工性にも富む

