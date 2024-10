最大12時間の連続使用！ニッセイエコ「使い捨て月経ディスク」

ニッセイエコは、東京ビッグサイトで2024年10月17日〜10月19日に開催されるFem+展示会に出展し、米国のThe Flex Co.が開発し全米で唯一の生理用品である「使い捨て月経ディスク」を日本市場に初めて導入します。

ニッセイエコ「使い捨て月経ディスク」

【CEO ローレン・シュルト・ワン 氏来日予定!】

出展期間中は、月経ディスクという新しいジャンルを初めて築いた『The Flex Co.』のFounder&CEOであるLAUREN SCHULTE WANG(ローレン・シュルト・ワン 氏)も特別に来日。

創業に至った強い思いや、Flexディスクの魅力・米国で人気アイテムへ拡大した企業のビジョンを直接伝えるお披露目の場を開催予定。

彼女は、女性の健康と福祉をサポートする企業リーダーとして国際的に注目されており、彼女の来日は今回の展示会にさらなるインパクトを与えるものとなります。

https://flexfits.com/pages/about-us

【日本初上陸の意義】

日本市場では、まだ新しい「月経ディスク」というカテゴリーですが、Flexディスクは、そのシンプルさと使いやすさで、従来の生理に対する課題をクリアし、多くの女性が自信を持って使える製品です。

その評価は全米で38,000以上の5つ星レビューを獲得し、97%の人が他の生理用品より快適と評価を受けています。

私たちは、Flexディスクが日本で新しい生理用品の定番となり、女性がもっと自由なライフスタイルを楽しめるようになることを目指しています。

■開催概要

名称 :『Fem+』第3回 Femtech Tokyo

第2回 女性のウェルビーイング推進 EXPO

開催日時 :【ビジネスデー】10月17日〜19日

【一般公開デー】10月19日 10:00〜17:00

会場 : 東京ビッグサイト(東7ホール)

URL : https://www.femtech-week.jp/hub/ja-jp.html

出展ブース: 3-25

出展者情報: https://shorturl.at/CdOta

【The Flex Co.の概要】

米国The Flex Co.は、2015年に創立し、『すべての人に快適なサニタリーライフを実現』を理念に、全米で人気な生理ケアブランドの会社。

月経ディスクのカテゴリを新しく築き、全米で3万以上の小売店で1億5千万枚以上のディスクを販売してきました。

カリフォルニア州に本社を置き、米国とカナダで製造されFDA(アメリカ食品医薬品局)にも登録されており安心・安全を提供します。

今回、The Flex Co.の“使い捨てFlexディスク(月経ディスク)”を2種類日本へ展開します。

月経ディスクは最大12時間使用でき、非常にサスティナブルな生理ケア商品として近年人気が高まっています。

【Flexの月経ディスクとは?】

「Flexディスク」は、米国で急速に支持を集める革新的な生理用品です。

膣口の入り口(膣の奥にある恥骨の裏のくぼみに引っかける)に装着することでカップ内部に経血を溜めることのできるアイテムです。

最大12時間の連続使用が可能。

使用中は経血が漏れにくく、性行為も行えるという特徴を持ち、すでに米国市場では多くの女性たちに受け入れられています。

これにより、従来の生理用品に代わる新たな選択肢として、サステナブルで快適なライフスタイルを提供します。

ナプキンやタンポン、月経カップに次ぐ最先端の生理用品として注目されています。

装着中の違和感が少なく、多くの経血を溜め込めるなどメリットがあります。

ディスクの装着位置

使用時間と経血容量

【展示品目】

・Flex Disc(フレックス ディスク)

使い捨て月経ディスク『Flex Disc(フレックス ディスク)』の特徴は、最大12時間使用可能、経血を膣内で受け止める容量が大きいため、取替頻度の負担が少なく、何よりも生理期間を快適に過ごせることです。

スポーツ・レジャー・海水浴だけでなく、全ての頑張る女性の手助けとなる生理用品です。

商品:Flex Disc(フレックス ディスク)

・Flex plant+ フレックス プラント プラス

使い捨て月経ディスク『Flex plant+』は、唯一のサトウキビ植物由来(40%配合)医療グレードのポリマーのみで作られており、地球に優しい製品です。

最大12時間漏れと匂いが軽減され快適に過ごすことができます。

『Flex plant+』は低刺激性であり膣のpHを乱さないので、安心して使用できます。

また、従来の生理用品に比べて廃棄物が71%少ないことも特徴です。

着色料、BPA、フタル酸エステル、天然ゴムラテックスを使用していません。

商品:Flex plant+ フレックス プラント プラス

【女性の社会進出と地球環境の保全に大きな貢献が期待】

(1)女性の社会進出(働きやすい環境の提供)

月経ディスクは、女性がより自由で快適な生活を送るためのサポートとなります。

最長12時間使用でき、生理であることを忘れてしまうほど快適で仕事に励むことができます。

これにより、キャリアに専念しやすくなり、女性の社会進出や活躍を後押しします。

(2)地球環境保全(サステナブルなライフスタイルの推進)

『海洋プラスチックごみ問題』の第5位が生理用ナプキンと言われており、ナプキン1枚あたりレジ袋4枚分のプラスチックが使われ、土に還るのに500年かかると言われています。

月経ディスクは従来の生理用品に比べて廃棄物を大幅に減少し、環境に優しい持続可能な生理用品です。

月経ディスクに置き換えるだけで、美しい地球を保つことができます

