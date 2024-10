誰でも簡単にデータ分析を行える！スタシル「ChatGPTを用いたデータ分析入門《基礎分析編》」

スタシルは、社内でデータ分析をできるようにしたい法人や、新たにデータ分析を学びたい個人を対象としたができる新サービス「ChatGPTを用いたデータ分析入門《基礎分析編》」の提供を10月3日(木)に開始しました。

スタシル「ChatGPTを用いたデータ分析入門《基礎分析編》」

■サービスの特徴

*圧倒的低価格

これまで統計分析を行うためには、数百万を超える高額な統計ソフトウェアを利用し、専門的な統計学を学んだデータアナリストもしくは高額な教育が必要になるなど高い予算が必要でした。

スタシルでは低価格なChatGPTを用いるとともに、低価格で利用できるオンデマンド学習プランを提供することでこれまでより圧倒的低コストでデータ分析を利用可能にします。

*数学を使わなくても、データ分析ができるようになる

統計的データ分析を学ぶには数学的理解が必須でこれまで新しく学ぼうという人にとって非常にハードルが高いものでした。

スタシルでは、筑波大学大学院で統計学を学び、実務経験もある著者が数学を使わなくてもChatGPTを用いて簡単に行える方法を体系化し、ここを理解すればよいという押さえるべきポイントをわかりやすく解説し、サンプルデータを用いて実習形式で学ぶことができます。

またわからないところがあれば1年間の受講期間の間、著者に専用フォームで質問をすることができます。

数学を使わない分析説明

例題データを用いた演習

*データ分析の基礎が学べる

《基礎分析編》では、基本的な考え方から操作方法、データの比較、傾向をみるところまでを学ぶことができます。

派手な分析には見えませんが、実務においては日々繰り返し使うもので、課題の発見もこの部分で視覚的に見比べたり、違和感を感じることからでてくることが多いです。

著者のこれまでの感覚では8割以上はこの範囲の分析を用いていると思います。

まずはこの範囲をしっかりと理解し、普段からデータと気軽に付き合えるようにしましょう。

より高度な予測や分類などを行う多変量解析編は11月頃発売予定です。

*著者略歴

筑波大学大学院にて統計学、マーケティングなどを学ぶ(修士号取得)。

卒業後、東証一部上場専門商社にて約25年勤務。

製品販促企画、WEBサイト運営、データ分析など幅広い業務に従事。

ChatGPTの出現により、より多くの人にデータ分析を活用できる環境を届けられるのではないかと考え、スタシルを創業。

*リリースを記念し、30名様限定 特別プライス

リリースを記念し、レビューを書いていただくことを条件に30名限定で特別プライスで提供させていただきます。

特別プライスはWEBサイトにて確認してください。

また、品質保証として、内容にご満足されない場合は購入から7日以内であれば、全額返金させていただきます(手数料を除く)。

■利用の流れ

・申し込みフォームより会員登録を行い、クレジットカードもしくは銀行振込で決済後、オンライン講座を利用できるようになります。

・ChatGPTで分析を行うためには、別途ChatGPT Plus($20/月)以上の契約が必要です。

■サービス概要

サービス名: ChatGPTを用いたデータ分析入門《基礎分析編》

提供開始日: 2024年10月3日(木)

料金 : 36,000円/[受講可能期間1年間]

申込方法 : スタシルWEBサイトよりお申し込みください

URL : https://stasil.jp/service/basiccourse/

