「子供の頃から代表でプレーしたかった」28歳で日本代表初招集のFW大橋祐紀がクラブ公式SNSで喜びを語る

日本代表に初招集されたFW大橋祐紀が、所属クラブであるブラックバーン(EFLチャンピオンシップ/英2部)の公式SNSに登場し、インタビューに答えた。1996年7月27日生まれの大橋は現在28歳。今夏にサンフレッチェ広島からブラックバーンに加入すると、デビュー戦から3試合連続ゴールを記録するなど、ここまで公式戦10試合に出場し5得点を記録。8月度のクラブ月間最優秀選手賞にも選出され、欧州初挑戦ながら存在感を発揮した。

🗣️ 大橋祐希選手から日本代表サポーターへのメッセージ



🇯🇵 A message for the Japan supporters from Yuki Ohashi.