Æ£ÅÄÊþ»Ò¡¡¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¤¬¤ß¤ó¤Ê°Ñ½Ì¢ª¸½¾ì¤¬ÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞÌÀ¤«¤¹¡¡¼«¿È¤â¹æµã·Ð¸³¡ÖËÜÍè±éµ»¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Ä°¥ÁÛ¡×
¡¡½÷Í¥Æ£ÅÄÊþ»Ò¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£¹·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£Í£°ì¡¢±éµ»¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¹æµã¤·¤¿¸½¾ì¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯¡¢£²£µºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÀöÎé¡×¤È¤·¤Æ¡¢£Ô£Â£Ó¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¡¹¤«¤é¡ÖÂçÊÑ¤À¤è¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢Âæ»ì¤âÄ¹¤¤¤·¡¢£Î£Ç¤Ê¤ó¤«½Ð¤·¤Á¤ã¤À¤á¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âÈÄ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¼Çµï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅÏµ´¡×¤Ï£±Æü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¼Çµï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤éÌò¼ÔÆ±»Î¤Î±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÌÜ¤ò¤½¤é¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©»ä¡¢²¿¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£µ¤¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤ò¤¿¤á¤¿¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³²¬µ×Çµ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿¡¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö£³£°²¿Ç¯Á°¡¢ÀèÇÚ¤¬¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¤ò¡¢£±²ó¥·¥á¤È¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì£±²ó¤À¤±¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÄü¤á¤Æ¤Æ¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦£±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Øµ´¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¤ß¤¨¤ëÊý¤¬¡¢°Ñ½Ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÜÍè¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤Êý¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤·¤Æ¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£