大切な思い出を新聞のようなデザインでお届け！ここからはじまる物語「新聞のような手紙」コンテスト

ここからはじまる物語「新聞のような手紙」コンテスト

ここからはじまる物語は、自社オリジナルサービスである「新聞のような手紙」のコンテストを2024年10月3日(木)に開始。

■「新聞のような手紙」とは

大切な思い出を新聞のように印刷してお届けするサービスです。

デザインを選んで、あなたの写真と文章で作ることができます。

作成方法は、無料会員登録後、テンプレートを選んで、自身の写真と文章で思い出(出来事)を入力・注文。

パソコンやスマホの画面上で、どなたでも簡単につくれます。

かけがえのない思い出のシーンや言葉を大切にお届けし、大切に残してもらいたいという想いで紙にもこだわった手紙です。

■利用シーンは人によってさまざま

じいじばあばへのお礼として、パパが作るママと子どもの記録として、里帰りの記録をじいじばあばへ贈る、家族の記録として、パパ渾身の一枚、簡単操作で誰でも作ることができます。

スマホやパソコンに保存している写真の中から、思い出の写真をセレクト。

専用作成画面でテンプレートを選んで、あなたらしい言葉で自由に入力。

あとは送りたい相手の住所を入力して注文するだけ。

デジタルの写真データで残すのも良いけれど、「新聞のような手紙」なら、優しい風合いのこだわりの紙に印刷された写真と言葉を贈ることができます。

初めての自転車練習!七転び八起き!

■「新聞のような手紙」コンテストとは

コンテスト形式でWEB上でフォームから応募する形式です。

参加費は無料です。

また総勢63名に受賞特典があります。

https://shintega.jp/contest/241003/

■豪華受賞特典

・優勝 1名

Amazonギフトカード(3万円分)

・準優勝 1名

Amazonギフトカード(2万円分)

・審査員特別賞 1名

Amazonギフトカード(1万円分)

・佳作 10名

Amazonギフトカード(5千円分)

・入選 50名

Amazonギフトカード(1千円分)

■商品概要

商品名 :新聞のような手紙

サービス開始:2024年4月26日

販売チャネル:新聞のような手紙公式サイト

大好きなおじいちゃんとおばあちゃんの日常

