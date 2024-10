グローバルIDセキュリティの進化を目指す！エターナル「生体認証スマートカード」

エターナルは、国連傘下機関である国際電気通信連合に対し、2024年10月末から生体認証スマートカードを提供します。

これにより、今後のグローバルIDセキュリティの大きな進展と共に、最大で7,500万ドル(約108億円)の売上が期待されています。

エターナル「生体認証スマートカード」

エターナルは、国連傘下機関である国際電気通信連合に対し、2024年10月末から生体認証スマートカードを提供。

これにより、今後のグローバルIDセキュリティの大きな進展と共に、最大で7,500万ドル(約108億円)の売上が期待されています。

グローバルセキュリティ強化の一環として、国連傘下機関の一つである国際電気通信連合(ITU)は、エターナルをIDセキュリティパートナーとして選定しました。

エターナルは、次世代の生体認証スマートカード、スマートカードホルダー、そして指紋認証ソフトウェアを提供します。

本プロジェクトはIDセキュリティの強化を目的としており、ITUの会員機関全体にエターナルの生体認証スマートカードを配布する予定です。

エターナルの生体認証スマートカードは、従来のIDカードの特長と最先端の指紋認証技術を組み合わせた設計となっています。

カードの表面にはカード所有者の写真と名前が表示され、裏面には身元確認用のマイクロチップと指紋認証装置が統合されています。

この技術により、なりすましや身分証の偽造を防止できるだけでなく、PCへのログイン認証、メールの暗号化、電子署名、さらに国連運営に必要な電子投票の機能をサポートします。

この最先端の生体認証技術を導入することで、エターナルは国連の重要な情報セキュリティを強化します。

世界的に身元盗用が増加し続ける中、正確なユーザー認証はますます重要になっています。

エターナルの生体認証スマートカードは、国連および傘下機関の日常的な活動において重要な役割を果たし、様々な状況で信頼性の高い身元認証を提供します。

UN ITU SMART CARD HOLDER

■ITUパートナーシップによりグローバルセキュリティ標準を向上

1856年に設立されたITUは、世界最古の国際機関であり、193の加盟国と1,000以上の企業会員が参加しています。

その中には、Google、Intel、SAMSUNGなどの業界トップ企業も含まれています。

この影響力のある企業との協力により、エターナルはグローバル通信およびセキュリティ標準を担うリーダー企業としての地位を確立し、エターナルの生体認証スマートカードの重要性をさらに強調することができました。

今回のパートナーシップは、国際セキュリティにおけるエターナルの役割を強化するだけでなく、世界のIDセキュリティに対して新たな基準を提示します。

ITUとの協力を通じて、エターナルは世界的に採用される効果的なセキュリティプロトコルの開発に貢献しています。

エターナルの生体認証スマートカードは、セキュリティ措置を強化しようとする他の国や組織にとっても、良いモデルになると期待されています。

国連とその40の傘下機関は、最大100万人を対象にエターナルの生体認証スマートカードを導入する予定です。

エターナルは、この初期需要と3年ごとの交換サイクルにより、今後5年間で7,500万ドル(約108億円)の売上を見込んでいます。

定期的なアップデートを通じてセキュリティを強化し、エターナルの生体認証スマートカードで効果的に身元盗用を防止することが可能です。

ITUによるエターナル技術の承認により、他の国際機関や政府でも同様の導入が進む可能性が高まります。

ITUが複数の国の通信標準を設定しているため、エターナルの生体認証スマートカードの採用は、類似のセキュリティ技術の普及につながる可能性があります。

これにより、グローバルな脅威に対抗し、機密情報を守ることに貢献します。

■P2N2エンジンで生体認証セキュリティを主導

エターナルの成功は、さまざまな認証方法をサポートする統合生体認証AIエンジン「P2N2」にかかっています。

P2N2は、指紋、顔、手のひら静脈、虹彩認証など多様な認証方法をサポートし、国連およびその傘下機関のさまざまなセキュリティ要件に最適なソリューションを提供します。

また、これにより、エターナルの生体認証スマートカードの正確性と信頼性がさらに向上します。

P2N2エンジンを通じて、エターナルは物理的なアクセスセキュリティ、オンラインでの身元確認、電子文書認証のための柔軟な生体認証セキュリティソリューションを提供することが可能です。

P2N2は、複数の生体認証データを単一のプラットフォームに統合できる能力を持ち、他のソリューションと一線を画します。

エターナルは、指静脈認証PC LOG-ON機器、指静脈認証ドアロック、顔および指紋認証を利用した身元確認・本人確認機器などの製品ラインを今後拡充していく予定です。

これらの製品は国連の運営全般にわたってセキュリティを強化し、エターナルの生体認証スマートカードをグローバルIDセキュリティのリーダーとして位置づけるものとなります。

■エターナル、グローバルID保護の先導

エターナルとITUのパートナーシップは、グローバルIDセキュリティにおける重要な進展を示し、エターナルを生体認証技術のリーダーとして位置づけます。

国連とその傘下機関がこのソリューションを導入することで、エターナルの生体認証スマートカードは情報保護と安全なアクセスを保証する標準としての地位を確立します。

この広範なネットワークにおけるエターナルの生体認証スマートカードの採用は、同社の専門性と技術の信頼性を強調しています。

多くの組織が強力なIDセキュリティの必要性を認識する中、エターナルの生体認証スマートカードはさらに広く利用される可能性が高く、他の国際機関にとっても優れた事例となるでしょう。

エターナルは、グローバルID保護をリードし、より安全な世界のための基準を設定しています。

同社の革新は単なるトレンド追従ではなく、トレンドそのものを定義するものです。

エターナルの影響力が増すにつれ、生体認証スマートカードと関連技術は業界全体に大きな影響を及ぼし、すべての人々に安全な世界を提供することに貢献します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローバルIDセキュリティの進化を目指す!エターナル「生体認証スマートカード」 appeared first on Dtimes.