京都を代表する美味を一度に味わえる！グランマーブル「感謝祭」

グランマーブル「感謝祭」

グランマーブルは、2024年10月の創業28周年を記念して、10月3日(木)からオンラインショップにて限定商品を3種類同時発売する「感謝祭」を開催。

新発売の「ツナマヨ」や京都を代表する美味を一度に味わえる「祇園辻利抹茶と八ッ橋」、大人気商品の復刻「キャラメルオランジェ」が登場。

いずれも直営店舗や催事では買えない希少性のある限定商品です。

■新発売「ツナマヨ」

マーブルデニッシュ「ツナマヨ」

「ツナ」と「マヨネーズ」の王道コンビが、デニッシュになりました!

数少ない“甘くない”マーブルデニッシュが期間限定で新登場。

朝食やブランチにおすすめです。

価格 :1,620円/1本(税込)

販売期間 :2024年10月3日(木)〜11月15日(金)

お届け期間:2024年11月30日(土)まで

■京都の美味「祇園辻利抹茶と八ッ橋」

マーブルデニッシュ「祇園辻利抹茶と八ッ橋」

再販を願う声が多かったデニッシュが満を持して再登場。

「祇園辻利」のお抹茶に「本家西尾八ッ橋」の生八ッ橋、さらに小倉あんを織り交ぜました。

京都を代表する美味を一度に味わえます。

価格 :1,512円/1本(税込)

販売期間 :2024年10月3日(木)〜11月15日(金)

お届け期間:2024年11月30日(土)まで

■大人気商品の復刻「キャラメルオランジェ」

マーブルデニッシュ「キャラメルオランジェ」

オレンジフレーバーの生地に、ほろ苦いオレンジピールとキャラメル。

シンプルに見えて複雑に重なりあうコク深い味わい。

大人気フレーバーが、復刻商品として登場。

価格 :1,944円/1本(税込)

販売期間 :2024年10月3日(木)〜11月15日(金)

お届け期間:2024年11月30日(土)まで

■全国の皆様へ感謝を込めて、今だけ限定!プチギフト付き

プチギフト「一筆箋、付箋、千社札」

オンラインショップにて上記商品を購入の方に、舞妓柄の「一筆箋」、オレンジBOXの「付箋」、芸舞妓の名刺「千社札」のいずれか一つをプレゼント。

デニッシュのオレンジBOXの中に入っています。

どれが入っているかはお楽しみ!

■オンラインショップ

https://grandmarble.com/onlineshop/

■グランマーブル直営店

グランマーブル直営店は京都に4店舗と大阪に1店舗あります。

いずれもアクセス良好です。

グランマーブル祇園本店/カフェ&シャンパーニュ祇園ちから

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-7600

グランマーブル祇園

グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

TEL:075-682-1200

グランマーブル ファクトリー店

グランマーブル 四条御旅庵

〒600-8003 京都市下京区御旅宮本町13

TEL:075-229-6000

四条御旅庵

グランマーブル 京都駅店

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

JR京都駅2階西口(改札前)「京名菓・名菜処 亰(みやこ)」内

TEL:075-342-0001

京都駅店

グランマーブル 高島屋大阪店

〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号 地階食料品売場

TEL:06-6631-1101(代)

グランマーブル 郄島屋大阪店

