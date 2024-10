ジャズの生演奏も！こもろ浪漫2024秋

小諸マチナカ回遊プロジェクト実行委員会は、長野県小諸市において、小諸市の文化・芸術・食をめぐり歩くまちなか回遊イベント「こもろ浪漫2024秋」を10月19日(土)〜11月20日(水)に開催します。

こもろ浪漫2024秋

今回は開催初日の10月19日(土)に古い建物をリノベーションした店舗や施設、お寺の境内を会場に、音楽・アートイベント『街道LIVE』を開催!

ジャズの生演奏が勢揃いするほか、同日に開催される街中のイベントが連携し、アート鑑賞やワークショップなど、芸術の秋にぴったりな1日を楽しめます。

こもろ浪漫では、小諸市や旧北国街道沿いの寺社、店舗、施設にご協力いただき、魅力的なスポットを歩いて回るウォーキングマップを作成。

約2時間半のコースで、さまざまな文化や歴史、自然が融合した「こもろ浪漫」に触れることができます。

こもろ浪漫2024春でご好評がきた小諸の水源を巡る『KOMOROWATER TOUR』や、毎回絵柄の変わる回転式のオリジナルスタンプ『輪印(りんいん)』、お寺の境内で開催する『寺カフェ』『こものみ市』など、特別企画もたくさん用意されています。

ゴール地点「与良館(よらかん)」で、アンケートにお答えいただいくと、こもろ浪漫特製ガチャガチャにチャレンジすることができます。

【特別企画】

◆輪印(りんいん)・御朱輪印(ごしゅりんいん)◆

回転式のオリジナルスタンプ「輪印(りんいん)」は、こもろ浪漫開催期間中だけの特別スタンプ。

旧北国街道沿いのお寺、小諸駅でぜひ願いを込めて押して周ってみてください。

文豪 島崎藤村も使用していた長野県の奥信濃に伝わる手漉き和紙「内山紙」を使った輪印専用の台紙も限定販売します。

また、輪印と各寺の御朱印がコラボレーションした「御朱輪印」も頒布。

各寺を巡りながら自ら御朱印に輪印してまわります。

御朱輪印

◆街道LIVE◆

10月19日(土)には古い建物をリノベーションした店舗や施設、お寺の境内を会場に、音楽・アートイベント街道LIVEを開催。

まちじゅうに音楽があふれる「音楽のまち・こもろ」を目指す小諸市で、文字どおりまちじゅうをさまざまなミュージシャンの音楽やアーティストが彩ります。

詳細情報: https://komororoman.com/featured/20241019-2/

街道LIVEイメージ1

◆寺カフェ◆

10月31日(木)には海應院にて寺カフェを開催。

美しいお庭を眺めたり、境内を散策しながらサイフォンコーヒーとヴィーガンのおやつを味わえます。

特別開放された本堂内では、徳川家からの賜り物の公開や、写経・聞香体験も楽しむことができます。

◆こものみ市◆

11月2日(土)に開催するこものみ市は、お寺の境内を会場に、“こも”を敷いて広げる“蚤の市”。

小諸の蔵から出てきた逸品や、小諸市をはじめとした長野県内の作家さん、飲食店さんが出店します。

お子さんが店長を務める「こども店長」や一般の方からの出店申し込みも受け付けています。

こものみ市めだかすくい

◆小諸の水源を巡る KOMOROWATER TOUR◆

こものみ市の日に開催するKOMOROWATER TOURは、小諸駅前からEVバスでツアーに出発!今回は標高800mの菱野の山あいに広がる棚田を守る農家さんにお話を伺いながら、小諸の新米を棚田で味わう特別弁当も用意されています。

参加者の皆さまにはKOMOROWATER特製ドリンクボトルをプレゼント!

◆お寺でお酒!?KOMOROWATER飲み歩き◆

期間中に開催する「街道LIVE」「こものみ市」のひとつの企画として、小諸駅前で、KOMOROWATERボトルを購入し、各拠点や店舗でボトルを見せると、対象施設で無料給水ができたり、デトックスウォーターづくりを楽しめるほか、各会場で販売しているお酒やジュースにおつまみやお菓子のおまけがつきます。

KOMOROWATERボトル

◆ガイドツアー◆

こもろ観光ガイド協会さん協力のこもろ浪漫ガイドツアーは、小諸の歴史、文学、史跡に精通したガイドさんが、約2時間のコースを笑顔で元気に分かりやすく案内してくれます。

10月19日(土)は街道LIVE、10月31日(木)は寺カフェ、11月19日(火)はえびす講とそれぞれ異なる特別イベントを楽しむこともできます。

参加費:粂屋のおにかけうどん・コーヒー付き1,500円/人(※食事なしの場合1,000円/人(税込))

<開催期間>

2024年10月19日(土)〜11月20日(水)

<参加方法>

小諸駅または小諸市観光案内所で「こもろ浪漫マップ」を受け取り、参加してください。

<参加費>

無料※一部入場料がかかる場所があります。

