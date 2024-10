地元和歌山の極上食材を堪能する新プラン！EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜

和歌山県白浜町に2024年7月にオープンした高級プライベートヴィラ「EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜」は、10月1日より和歌山近郊の高級食材を使用した新たな宿泊プランの提供を開始します。

EZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜

【地元の味覚を存分に楽しむ、2つの贅沢プラン】

今回新たに提供を開始する2つのプランは、和歌山県が誇る高級食材を存分に堪能できるプランで、広いダイニングでの食事を楽しめます。

「紀州和華牛すき焼きプラン」:和歌山県が誇るブランド牛「紀州和華牛」を贅沢に使用したすき焼きを堪能できます。

紀州和華牛は、適度な霜降りと赤身のバランスが絶妙で、脂肪が少なく健康的でありながら、濃厚な旨味と柔らかな食感を兼ね備えています。

和歌山の温暖な気候と清潔な環境で、ストレスフリーに育てられたこの逸品は、通常の黒毛和牛とは一線を画す味わいです。

さらに、和歌山県産の梅を飼料に加えるなど、独自の飼育方法により、肉質の向上と風味の豊かさを追求しています。

紀州和華牛すき焼き

「幻の高級魚クエ鍋プラン」:「長寿魚」の異名を持つ高級魚クエを贅沢に使用した鍋料理を堪能できます。

クエは和歌山県の海域、特に白浜周辺でも漁獲量が極めて少ない希少な魚です。

その身は繊細でありながら弾力があり、加熱すると独特の食感を楽しめます。

クエの旨味を最大限に引き出すため、特製の出汁を使用し、近郊でとれた新鮮な冬野菜を添えた、季節感と地域性豊かな一品です。

高タンパク低脂肪で、コラーゲンやDHAを豊富に含み、美容と健康に良いとされる栄養価の高さも特徴です。

和歌山の温暖な気候と豊かな海流で育まれたクエは、身が締まりながらも柔らかく、他の地域のクエとは一線を画す味わいを持っています。

この希少な魚を最高の状態でお届けすることで、白浜の海の恵みを存分に感じていただける特別なプランとなっています。

幻の高級魚クエ鍋

お造り盛り合わせ

両プランとも、伊勢海老をはじめとする近海で獲れた新鮮な魚介類のお造り盛り合わせが付きます。

白浜の海の恵みを存分に味わえる、贅沢な内容となっています。

【上質な滞在を叶えるEZRA VILLA 〜SHIRAHAMA〜の魅力】

●有馬、道後と並ぶ日本三古湯の「白浜温泉」を愉しむ露天風呂を全棟に完備しています。

1300年以上前から、文武天皇をはじめとした多くの宮人に愛されてきた由緒正しき温泉を、24時間お好きな時間に満喫できる贅沢な体験を楽しめます。

絶景を愉しむ露天温泉

オーシャンビューのA・B棟

【A棟】127.40平方メートル/【B棟】125.09平方メートル

オーシャンビューのA・B棟

リビングやテラス、温泉露天風呂から美しい白浜の海を一望できる抜群の景観の良さを誇るオーシャンビューの棟タイプです。

耳を澄ませば波の音が聞こえてくる贅沢な空間です。

オーシャンビューのA・B棟

オーシャンビューのA・B棟

●ペットの同伴が可能なC棟・D棟

【C棟】114.36平方メートル【ドッグラン】約60平方メートル

【D棟】107.50平方メートル【ドッグラン】約100平方メートル

愛犬も宿泊できるC・D棟

白浜エリアでは珍しいペット(小型犬〜大型犬)との宿泊が可能で自然との調和を体感できる開放的な棟タイプです。

※ペット同伴でないお客様も宿泊可能です。

テラスの向こうには開放的なドッグランが広がり、愛犬もきっと大喜び。

愛犬も宿泊できるC・D棟

シックな雰囲気が漂うD棟

●各棟共通で調理家電や上質なアメニティを用意しています

最新式の調理家電

C棟のテラスにはドッグランに加えてプライベートプールもあるので、皆様で優雅な1日を過ごせます。

D棟のドッグランは約100平方メートルの広さを誇りますので、複数頭をお連れの場合も開放的に満喫できます。

※ペット同伴料は無料です。

※HPの利用規約にお目通しください。

【新プランリリース記念キャンペーン】

白浜の贅を極める、限定特別価格での提供

新プランのリリースを記念して、期間限定で特別価格キャンペーンを実施します。

この機会に、和歌山が誇る最高級の食材と、くつろぎの空間を楽しめます。

<キャンペーン期間>

●2024年10月1日〜2024年11月30日

<対象プラン>

●紀州和華牛すき焼きプラン:通常価格よりお得な特別価格で提供

●幻の高級魚クエ鍋プラン :通常価格よりお得な特別価格で提供

\極上の味覚と癒しの空間を、特別価格で/

この限定キャンペーンで、白浜の美食と寛ぎを存分に堪能できます。

ご家族やご友人との特別な時間、大切な方との記念日など、かけがえのない思い出づくりにぜひお役立てください。

◇予約はお早めに◇

特別価格での提供は期間限定となります。

