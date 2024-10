セントラル警備保障は、サーマルカメラおよびAIを搭載した有線給電式ドローンの開発・販売に加えて、災害支援ツールとして効果的な有線給電式照明ドローンの販売を開始します。

セントラル警備保障「有線給電式ドローンの開発」

セントラル警備保障は、サーマルカメラおよびAIを搭載した有線給電式ドローンの開発・販売に加えて、災害支援ツールとして効果的な有線給電式照明ドローンの販売を開始。

■CSPEVOテザーの特徴

・CSP独自開発のケーブル制御機能により、30mの係留飛行が可能

・通常バッテリーによる無線飛行も可能なハイブリッド運用

・商用電源(AC100V)でも運用可能

・AIトラッキング機能及びサーマルカメラにより、高度な長時間広域監視が可能

・A-Mesh機能の中継機として長時間運用が可能

■有線給電式照明ドローンの特徴

・災害発生時等、緊急時の照明として機能

・簡単な操作で誰でも扱え、一人でもリモコンによるボタン操作だけで運用が可能

・震災や海難事故等、夜間時の救難活動において実績多数

震災時の生存者捜索支援

水難事故における捜索支援

■販売時期

CSPEVOテザー、有線給電式照明ドローン共に2024年12月販売開始予定

■24’テロ対策特殊装備展への参考展示

2024年10月9日〜11日に東京ビッグサイトで開催されるテロ対策特殊装備展のCSPブースにて、CSPEVOテザー、有線給電式照明ドローンを展示します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 災害支援ツール!セントラル警備保障「有線給電式ドローンの開発」 appeared first on Dtimes.